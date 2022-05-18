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Военное обозрение

Президент Кипра: Республика не готова вступать в НАТО

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Источник изображения: topwar.ru

Президент Кипра Никос Анастасиадис считает, что его государству пока не стоит рассматривать вопрос о присоединении к НАТО. Об этом он завил журналистам в минувшую субботу после церемонии открытия в деревне Палодья к северу от Лимасола нового крыла реабилитационного центра для членов Национальной организации кипрских бойцов (ЭОКА).

По мнению главы Республики Кипр, для такого серьезного шага не достаточно одного решения руководства страны. Необходимо учитывать мнение киприотов. И, как подчеркнул Анастасиадис, не менее важным является отношение соседних стран, в первую очередь Турции, которая возражает против вступления в НАТО Финляндии и Швеции. Тем более, Анкара не одобряет возможное принятие в альянс соседнего государства.

Скорее всего, на решение президента повлияло и отношение самих киприотов к данному вопросу. Согласно результатам недавно проведенного кипрской газетой Politis опроса, 45% жителей острова против вступления Кипра в Североатлантический альянс. Идею присоединиться к военному блоку поддержали 42%, а 13% воздержались, либо не имеют мнения по этому вопросу.

Также президент Кипра высказался по поводу принятия ЕС очередного пакета антироссийских санкций. Анастасиадис продолжает отстаивать точку зрения, что любые меры экономического воздействия не должны негативно отражаться на странах, вводящих санкции. Сейчас, по мнению главы Кипра, санкции вредят Евросоюзу больше, чем России. Ранее правительство Кипра также выразило сомнение в правильности принятия Еврокомиссией решения о введении эмбарго на российскую нефть.

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Кипр
Россия
Турция
Финляндия
Швеция
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