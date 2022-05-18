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ЦАМТО

Spiegel: Германия поставила Украине противотанковые гранатометы и мины

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Противотанковая система RGW90
Противотанковая система RGW90.
Источник изображения: dn-defence.com

ЦАМТО, 17 мая. Правительство ФРГ за последние две недели поставило Украине 2450 ручных противотанковых гранатометов RGW-90, 1600 противотанковых мин DM22 и 3000 противотанковых мин DM31.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журнал Spiegel со ссылкой на источники в украинских правительственных структурах.

По информации издания, гранатометы RGW-90 Украина приобрела непосредственно у немецкого производителя, тогда как противотанковые мины поступили, по-видимому, из запасов бундесвера.

Подчеркивается, что поставки Украине тяжелого вооружения еще не начались, однако в Германии уже обучают украинских военнослужащих применению самоходных гаубиц PzH-2000. Ранее министр обороны Германии Кристина Ламбрехт подтвердила, что Берлин поставит Украине семь таких гаубиц, напоминает агентство.

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Страны
Германия
Украина
Продукция
MATADOR
PzH 2000
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