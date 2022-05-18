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Defense News: Индия приостановила переговоры с Россией о покупке десяти вертолетов Ка-31

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Вертолет дальнего радиолокационного обнаружения Ка-31
Вертолет дальнего радиолокационного обнаружения Ка-31.
Источник изображения: © Алексей Михеев/АО "Камов"

ЦАМТО, 17 мая. Индия приостановила переговоры с Россией о покупке 10 вертолетов Ка-31 из-за неопределенности в поставках оружия на фоне операции России на Украине.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщает индийское издание Defense News со ссылкой на источники.

"Правительство Индии на неопределенный срок приостановило переговоры с "Рособоронэкспортом" и производителем оригинального оборудования – "Вертолетами России", – пишет издание. Сообщается, что приостановка вызвана, в том числе проблемами, связанными с платежными переводами.

Индия обратилась с просьбой к России о покупке Ка-31 в мае 2019 года, но вмешалась пандемия коронавируса. Переговоры возобновились в феврале 2022 года после того, как стороны условились о цене в 520 млн. долл. за 10 вертолетов Ка-31, однако из-за неопределенности, вызванной спецоперацией на Украине, Индия решила свернуть их, отмечает Defense News.

На вооружении ВМС Индии состоят 14 вертолетов радиолокационного дозора Ка-31.

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Страны
Индия
Россия
Украина
Продукция
Ка-31
Компании
РОЭ
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3 комментария
№1
18.05.2022 10:09
Ну и ладно, самим пригодятся такие вертолёты РЛО
+1
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№2
18.05.2022 10:34
мы их не применяем на украине, и тем самым подрываем доверие к технике?...такой посыл?...не достаточно красивых видео с вылетами и результатами применения?...

о чём только наше ЦИПсО думает...
0
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№3
18.05.2022 13:48
Цитата, q
мы их не применяем на украине, и тем самым подрываем доверие к технике?...такой посыл?

Скорее всего смесь следующих факторов
а) политический момент - подождать завершения активной фазы военной операции, устаканивания расклада сил в новом мире, в том числе с кем останется Индия.
б) работа лоббистов запада, активно обхаживающих офисы Минобороны Индии ("РФ плохая, наше западное вооружение - лучшее, конверт занесём")
в) необходимость повышения производительности финансовой инфраструктуры по расчетам в нацвалютах (нынешняя не справляется, объем расчетов уже больше, чем может вместить существующее бутылочное горлышко РФ - Индия)
0
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