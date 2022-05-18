Defense News: Индия приостановила переговоры с Россией о покупке десяти вертолетов Ка-31

ЦАМТО, 17 мая. Индия приостановила переговоры с Россией о покупке 10 вертолетов Ка-31 из-за неопределенности в поставках оружия на фоне операции России на Украине.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщает индийское издание Defense News со ссылкой на источники.

"Правительство Индии на неопределенный срок приостановило переговоры с "Рособоронэкспортом" и производителем оригинального оборудования – "Вертолетами России", – пишет издание. Сообщается, что приостановка вызвана, в том числе проблемами, связанными с платежными переводами.

Индия обратилась с просьбой к России о покупке Ка-31 в мае 2019 года, но вмешалась пандемия коронавируса. Переговоры возобновились в феврале 2022 года после того, как стороны условились о цене в 520 млн. долл. за 10 вертолетов Ка-31, однако из-за неопределенности, вызванной спецоперацией на Украине, Индия решила свернуть их, отмечает Defense News.

На вооружении ВМС Индии состоят 14 вертолетов радиолокационного дозора Ка-31.