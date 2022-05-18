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РИА Новости

Минобороны опубликовало кадры пленных с "Азовстали"

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Минобороны России во вторник опубликовало видеозапись сдачи в плен украинских военнослужащих и боевиков националистического батальона "Азов", заблокированных на заводе "Азовсталь" в Мариуполе.

На кадрах – выход боевиков с территории завода, вынос раненных на носилках, а также тщательный досмотр сдавшихся российскими военнослужащими. После досмотра военнопленных разместили в автобусах, раненым оказали первичную медицинскую помощь российские военные медики.

Ранее во вторник официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за сутки на "Азовстали" оружие сложили 265 боевиков, в том числе 51 тяжелораненый. Все нуждающиеся в медицинской помощи были отправлены для лечения в больницу Новоазовска в ДНР.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
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