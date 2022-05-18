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РИА Новости

Российские войска стали применять "Орлан-10" в ударном варианте

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Многофункциональный беспилотный комплекс «Орлан-10»
Многофункциональный беспилотный комплекс «Орлан-10».
Источник изображения: Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

МОСКВА, 17 мая/ Радио Sputnik. Российские войска начали использовать беспилотники "Орлан-10" в ударном варианте, сообщает Минобороны в своем Telegram-канале. Ранее о такой возможности этих БПЛА не было известно.

На видео показана боевая работа расчетов БПЛА "Орлан-10" Западного военного округа.

"С помощью ударного беспилотника сами наносим поражение противнику. На "Орлан-10" подвешиваются четыре осколочно-фугасных снаряда. Каждый снаряд поражает цели в радиусе 10 метров. Мы может применить сразу четыре снаряда. Все зависит от характера цели. Также можем сбрасывать по одному снаряду", – рассказал на видео военнослужащий службы беспилотной авиации Евгений.

Кроме того, в условиях радиоэлектронной борьбы, беспилотники выполняют разведывательные полеты. Эти БПЛА фиксируют цель и передают ее координаты артиллеристам.

Ранее радио Sputnik привело рассказ оператора беспилотника о боевой работе.

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Минoбороны РФ
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