Российские войска стали применять "Орлан-10" в ударном варианте

МОСКВА, 17 мая/ Радио Sputnik. Российские войска начали использовать беспилотники "Орлан-10" в ударном варианте, сообщает Минобороны в своем Telegram-канале. Ранее о такой возможности этих БПЛА не было известно.

На видео показана боевая работа расчетов БПЛА "Орлан-10" Западного военного округа.

"С помощью ударного беспилотника сами наносим поражение противнику. На "Орлан-10" подвешиваются четыре осколочно-фугасных снаряда. Каждый снаряд поражает цели в радиусе 10 метров. Мы может применить сразу четыре снаряда. Все зависит от характера цели. Также можем сбрасывать по одному снаряду", – рассказал на видео военнослужащий службы беспилотной авиации Евгений.

Кроме того, в условиях радиоэлектронной борьбы, беспилотники выполняют разведывательные полеты. Эти БПЛА фиксируют цель и передают ее координаты артиллеристам.

Ранее радио Sputnik привело рассказ оператора беспилотника о боевой работе.