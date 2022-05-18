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Минобороны России показало первое применение ударного «Орлан-10»

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Беспилотник "Орлан‑10" может нести боеприпасы, которые крепятся под крыльями в специальных контейнерах.
Беспилотник "Орлан‑10" может нести боеприпасы, которые крепятся под крыльями в специальных контейнерах.
Источник изображения: РИА Новости

Российские военнослужащие в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине впервые применили беспилотники «Орлан-10» в ударном варианте. Соответствующее видео Минобороны России показало во «ВКонтакте».

Как пишет «Российская газета», ранее с помощью этого беспилотника проводилась воздушная разведка, в ходе которой артиллеристам передавались координаты целей. В ударном же варианте «Орлан-10» получили четыре подвесных осколочно-фугасных бомбы, радиус поражения каждой из которых составляет десять метров.

В мае ТАСС со ссылкой на телеканал «Звезда» сообщил, что Вооруженные силы России начали применять многофункциональный беспилотник «Орлан-10» для ударов осколочно-фугасными боеприпасами по украинской легкой бронетехнике.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Орлан-10
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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1 комментарий
№1
18.05.2022 06:10
Завод по производству БЛА Орлан-10 в разведывательно-ударном варианте должен работать круглосуточно чтобы обеспечить все потребности наших  войск, участвующие в спецоперации на Украине.
По насыщенность БЛА мы должны превзойти ВСУ, тогда не будет ненужных потерь личного состава и техники, а действия по демилитаризации и денацификации значительно более эффективными.
Не дело, когда для  воюющей армии  люди покупают китайские Беспилотники, мы не в нищие 90-е живём!!!
+3
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