Минобороны России показало первое применение ударного «Орлан-10»

Беспилотник "Орлан‑10" может нести боеприпасы, которые крепятся под крыльями в специальных контейнерах.

Российские военнослужащие в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине впервые применили беспилотники «Орлан-10» в ударном варианте. Соответствующее видео Минобороны России показало во «ВКонтакте».

Как пишет «Российская газета», ранее с помощью этого беспилотника проводилась воздушная разведка, в ходе которой артиллеристам передавались координаты целей. В ударном же варианте «Орлан-10» получили четыре подвесных осколочно-фугасных бомбы, радиус поражения каждой из которых составляет десять метров.

В мае ТАСС со ссылкой на телеканал «Звезда» сообщил, что Вооруженные силы России начали применять многофункциональный беспилотник «Орлан-10» для ударов осколочно-фугасными боеприпасами по украинской легкой бронетехнике.