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Российская газета

Американские корабли-невидимки могут списать из-за трещин в корпусе

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Источник изображения: Nicholas Kontodiakos/ wikimedia.org

Прибрежные корабли-невидимки класса Independence (LCS) Военно-морских сил США могут быть списаны раньше положенного времени. У шести из них нашли структурные повреждения.

Как пишет издание Military Watch Magazine, речь идет о трещинах в корпусах, которые возникли из-за конструктивных недостатков. Их исправление может потребовать значительных усилий либо со стороны ВМС, либо компании-производителя. В статье отмечается, что программа LCS с самого начала была проблематичной. Тем не менее кораблям-невидимкам Independence отдавали предпочтение по сравнению с кораблями класса Freedom, у которых тоже немало проблем. Как предполагается, все корабли Freedom и часть Independence могут быть списаны из за высоких эксплуатационных расходов и ограниченных боевых возможностей.

Military Watch Magazine пишет, что оба варианта прибрежного корабля решают узкий круг задач, предполагаемые же возможности по борьбе с подводными лодками были полностью отменены.

Кроме того, по мнению специалистов, у кораблей неудовлетворительная разведывательная аппаратура и ограниченная защита от противокорабельных ракет, не продублированы жизненно важные системы. Одного попадания ракеты будет достаточно, чтобы потерять боеспособность и не контролировать работу всех систем.

Поэтому, отмечается в статье, прибрежные корабли могут быть списаны на несколько десятилетий раньше положенного срока.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
LCS-1
LCS-2
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