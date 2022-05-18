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Российская газета

Су-25 стойко выдержал попадание ПЗРК Stinger на Украине

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Источник изображения: rg.ru

Штурмовик Су-25 благополучно вернулся на аэродром после двух попаданий в его двигатель ракет переносных зенитных комплексов Stinger.

О случае в зоне проведения спецоперации рассказал в телевизионном сюжете штурман авиационной эскадрильи ВС РФ.

- Имеется два случая попадания Stinger в двигатель, после чего самолет благополучно вернулся и совершил посадку на аэродроме вылета, - приводит слова военнослужащего ТАСС со ссылкой на Первый канал.

Летчик отметил, что штурмовик является "довольно-таки живучим" в боевых условиях, а также демонстрирует отличную работу на малых и предельно малых высотах.

Американский переносной зенитно-ракетный комплекс Stinger предназначен для поражения самолетов, вертолетов и БПЛА. Является одним из наиболее распространенных ПЗРК - состоит на вооружении десятков стран и пользуется популярностью в экстремистских организациях по всему миру. Комплекс захватывает цель по ее инфракрасному или ультрафиолетовому следу. Максимальная дальность действия составляет около пяти километров.

Штурмовик Су-25 за свою огневую мощь и бронезащиту получил прозвище "Летающий танк". За десятки лет самолет показал свою высокую боевую эффективность в конфликтах на территории различных государств.

Машина предназначена для непосредственной поддержки сухопутных подразделений. В ее арсенале авиапушки, авиабомбы, управляемые и неуправляемые ракеты "воздух-земля" и "воздух-воздух". Штурмовик оснащен 10 точками подвеса - по пять под каждым крылом. В спецоперации по защите Донбасса штурмовики применяются для уничтожения огневых точек, складов боеприпасов и бронетанковой техники националистических вооруженных формирований.


Тимур Алимов

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Россия
Украина
Продукция
Stinger
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