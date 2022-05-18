Видео: Как работают в ходе спецоперации беспилотники "Орлан-10"

Российское оборонное ведомство опубликовало видеосюжет о боевой работе в ходе специальной военной операции расчетов многофункциональных беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10" Западного военного округа.

Кадры сопровождаются достаточно подробным комментарием. Сказано, что во время боевого дежурства беспилотные "Орлан-10" выполняют разведывательные полеты на тактическую глубину, в т.ч. в условиях радиоэлектронных помех противника. Это делается для организации согласованных действий различных подразделений на определенных направлениях.

Расчеты БЛА постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления кадры позиций ВСУ и националистических батальонов. Это в том числе помогает нашим военным определять, где в частном жилом секторе и на объектах социальной инфраструктуры противник разместил опорные пункты, огневые точки. Где находятся его самоходные артиллерийские установки, бронированная и автомобильная техника, склады военного имущества и боеприпасов.

Для поиска целей и их распознавания "Орлан-10" оборудован различными оптическими приборами и тепловизором. Такая разведка ведется круглосуточно. При подтверждении координат цели по ней наносится удар. Также с использованием беспилотников осуществляется наблюдение за перемещением военной техники противника, его замаскированными командными пунктами и огневыми точками, а также за новыми укрепрайонами ВСУ.

Еще одна задача расчетов БЛА - контроль за коридорами, по которым российские военнослужащие вывозят беженцев. Также с воздуха контролируется движение автоколонн с гуманитарными грузами.

Надо сказать, что беспилотные "Орлан-10" прежде не раз подтверждали свою высокую эффективность на различных учениях. Теперь наши военные их активно применяют в спецоперации. При стартовой массе 14-18 килограммов этот беспилотник способен нести полезную нагрузку в пять килограммов. Выпущенный с разборной катапульты, он может подняться на высоту в пять тысяч метров, лететь со скоростью до 170 километров в час и с расстояния в 120 км в режиме реального времени передавать картинку на пульт оператора. А еще с его помощью можно одновременно управлять четырьмя другими дронами и организовывать локальную сеть до 30 операторов для управления полезными нагрузками одновременно запускаемых БЛА.

Юрий Гаврилов