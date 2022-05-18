Латвия просит НАТО усилить ПРО над Прибалтикой

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Истерия в рядах ярых борцов с «российской агрессией» нарастает. Не успели в Польше заявить, что будут требовать от Североатлантического альянса усиления группировки на российско-польской границе, как о своей безопасности забеспокоились страны Балтии. Так, накануне власти Латвии заявили, что будут просить НАТО усилить ПРО над Прибалтикой, о чем сообщают британские СМИ.

На недавнем саммите в Берлине глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич подчеркнул, что Россия представляет экзистенциальную угрозу для альянса, что требует принятия экстренных мер. В частности, министр считает, что страны Балтии, граничащие с РФ, должны быть дополнительно усилены средствами ПВО/ПРО.

Аналогичного мнения придерживаются и в Эстонии. Правда в Таллине просят у НАТО разместить на своей территории два дополнительных батальона наземных сил и союзные ВВС, которые смогли бы, дословно, «победить Россию в воздухе».

Кроме того, Таллин и сам активно наращивает обороноспособность своей страны закупая различное вооружение. В течение ближайших двух лет Эстония намерена серьезно усилить свою ПВО/ПРО закупив несколько батарей зенитных комплексов. Среди вероятных вариантов рассматривается и американский ЗРК Patriot.

В целом, Эстония, Латвия и Литва серьезно обеспокоены угрозой своей безопасности со стороны России. В первую очередь, панику в рядах прибалтийских борцов с «российской агрессией» посеяла наша спецоперация на Украине.

В то же время, после заявления властей Финляндии и Швеции о твердом намерении вступить в НАТО, наша страна будет вынуждена усилить свое военное присутствие в северо-западном регионе. Данный факт и вовсе «выбил из колеи» граничащие с Россией Польшу и страны Балтии, которые теперь требуют от НАТО срочно их защитить.