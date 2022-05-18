Последний патрульный корабль OPV, заказанный для ВМС Аргентины, покинул Францию

ЦАМТО, 17 мая. По информации французских СМИ, четвертый и последний заказанный командованием ВМС Аргентины патрульный корабль прибрежной зоны OPV (Offshore Patrol Vessel) (P-54) "Контральмиранте Кордеро" 10 мая вышел из Конкарно (Франция) и направился в порт приписки – ВМБ Мар-дель-Плата.

Как сообщает Infodefensa.com со ссылкой на ВМС Аргентины, корабль прибудет в страну в начале июня.

Как сообщал ЦАМТО, 13 февраля 2019 года после получения начального платежа в размере 112,454 млн. евро компания Naval Group сообщила о вступлении в силу подписанного 22 июня 2018 года в Буэнос-Айресе контракта на поставку ВМС Аргентины четырех патрульных кораблей. Общая стоимость согласованной в 2018 году продажи оценивается в 319,034 млн. евро (363 млн. долл.).

В рамках контракта ВМС Аргентины получили прошедший ремонт и адаптацию построенный в 2011 году корабль "Л'Адруа" (из состава ВМС Франции), а также три новых патрульных корабля OPV-87 ("Говинд"). Они предназначены для патрулирования территориальных вод Аргентины, обеспечения безопасности на море, защиты рыболовства и других задач. Корабли адаптированы для возможности их эксплуатации в антарктическом регионе.

Naval Group выступила генеральным подрядчиком поставки. Постройку трех новых кораблей выполнила компания Kership (совместное предприятие Naval Group и французской судостроительной компании Piriou).

"Л'Адруа" был передан командованию ВМС Аргентины 6 декабря 2019 года и переименован в (51) "Бушар". Новые корабли сходны с "Л'Адруа", но получили ряд модификаций для улучшения характеристик. Первый новый корабль OPV-87, (P-52) "Пьедрабуэна", был передан ВМС Аргентины 13 апреля 2021 года и прибыл в Аргентину в июне 2021 года. Церемония передачи ВМС Аргентины второго корабля новой постройки, (P-53) "Сторни" (Storni), состоялась 13 октября 2021 года.

(P-54) "Контральмиранте Кордеро" был спущен на воду 21 сентября 2021 года и официально передан представителям ВМС Аргентины в Конкарно 13 апреля 2022 года.