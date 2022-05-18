Войти
ЦАМТО

Последний патрульный корабль OPV, заказанный для ВМС Аргентины, покинул Францию

542
0
0
Корабль "Бартоломе Кордеро" (Bartolome Cordero)
Корабль "Бартоломе Кордеро" (Bartolome Cordero).
Источник изображения: Naval Group

ЦАМТО, 17 мая. По информации французских СМИ, четвертый и последний заказанный командованием ВМС Аргентины патрульный корабль прибрежной зоны OPV (Offshore Patrol Vessel) (P-54) "Контральмиранте Кордеро" 10 мая вышел из Конкарно (Франция) и направился в порт приписки – ВМБ Мар-дель-Плата.

Как сообщает Infodefensa.com со ссылкой на ВМС Аргентины, корабль прибудет в страну в начале июня.

Как сообщал ЦАМТО, 13 февраля 2019 года после получения начального платежа в размере 112,454 млн. евро компания Naval Group сообщила о вступлении в силу подписанного 22 июня 2018 года в Буэнос-Айресе контракта на поставку ВМС Аргентины четырех патрульных кораблей. Общая стоимость согласованной в 2018 году продажи оценивается в 319,034 млн. евро (363 млн. долл.).

В рамках контракта ВМС Аргентины получили прошедший ремонт и адаптацию построенный в 2011 году корабль "Л'Адруа" (из состава ВМС Франции), а также три новых патрульных корабля OPV-87 ("Говинд"). Они предназначены для патрулирования территориальных вод Аргентины, обеспечения безопасности на море, защиты рыболовства и других задач. Корабли адаптированы для возможности их эксплуатации в антарктическом регионе.

Naval Group выступила генеральным подрядчиком поставки. Постройку трех новых кораблей выполнила компания Kership (совместное предприятие Naval Group и французской судостроительной компании Piriou).

"Л'Адруа" был передан командованию ВМС Аргентины 6 декабря 2019 года и переименован в (51) "Бушар". Новые корабли сходны с "Л'Адруа", но получили ряд модификаций для улучшения характеристик. Первый новый корабль OPV-87, (P-52) "Пьедрабуэна", был передан ВМС Аргентины 13 апреля 2021 года и прибыл в Аргентину в июне 2021 года. Церемония передачи ВМС Аргентины второго корабля новой постройки, (P-53) "Сторни" (Storni), состоялась 13 октября 2021 года.

(P-54) "Контральмиранте Кордеро" был спущен на воду 21 сентября 2021 года и официально передан представителям ВМС Аргентины в Конкарно 13 апреля 2022 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Аргентина
Франция
Похожие новости
06.12.2021
Австрия подписала соглашение о приобретении 18 итальянских вертолетов AW169
10.07.2017
Paris Air Show 2017
16.02.2015
Китай и Россия внезапно оказались «за бортом» египетских военных сделок
20.11.2014
Положение поставщиков вооружений на рынке стран Южной Америки по фактическому экспорту ВиВТ в 2006-2013 гг.
23.05.2012
Британия направила субмарину к Фолклендам
21.12.2009
Аргентина может закупить модернизированные самолеты «Супер Этандар»
01.10.2009
Вертолеты заходят с моря...
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.05 14:24
  • 26317
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.05 13:48
  • 3
Defense News: Индия приостановила переговоры с Россией о покупке десяти вертолетов Ка-31
  • 18.05 12:56
  • 5
Установка "реактивной брони" не поможет украинским Т-72М1
  • 18.05 11:47
  • 2
Ставка на тактическое ядерное оружие должна стать основой сдерживания агрессивных устремлений НАТО
  • 18.05 10:59
  • 6
Афганистан ищет сближения с Россией и готов покупать российские нефть и газ
  • 18.05 10:52
  • 9
Русские процессоры не сдаются: "Байкал" и "Эльбрус" переходят к "плану Б"
  • 18.05 06:10
  • 1
Минобороны России показало первое применение ударного «Орлан-10»
  • 18.05 05:58
  • 1
Новая тактика российской армии рождается в боевых условиях
  • 18.05 03:35
  • 1
«Предотвращение «цветных революций» в Центральной Азии из-за событий на Украине»: Китайская пресса оценивает саммит ОДКБ в Кремле
  • 17.05 20:29
  • 3
Экс-замминистра обороны Польши: Калининград нужно демилитаризовать
  • 17.05 18:09
  • 78
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 17.05 12:17
  • 26
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 17.05 11:52
  • 1
В ЗВО опровергли сообщения о технике, движущейся в сторону Финляндии
  • 17.05 11:46
  • 6
"Как с цепи сорвались". Что устроили украинские артиллеристы в Донбассе
  • 17.05 10:52
  • 1
Austal USA заключила контракт на поставку ВМС США 16-го десантного корабля EPF