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РИА Новости

"Уралвагонзавод" заявил о кибератаке на медиаресурсы предприятия

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Танк Т-90М «Прорыв» готов к отправке в войска. Фото пресс-службы УВЗ
Танк Т-90М «Прорыв» готов к отправке в войска. Фото пресс-службы УВЗ.

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Медиаресурсы Уралвагонзавода (УВЗ) пытались атаковать накануне отправки партии танков Т-90М "Прорыв" в войска, сайт компании переведен в режим ограниченного доступа, сообщили журналистам в пресс-службе УВЗ.

"Накануне отправки партии современных танков Т-90М в российскую армию Уралвагонзавод получил информацию о готовящейся атаке на медиаресурсы компании. В связи с этим были предприняты своевременные меры по обеспечению информационной безопасности", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что сейчас сайт УВЗ переведен в режим ограниченного доступа с сохранением необходимого функционала на период проведения профилактических и сервисных мероприятий - данная мера никак не отражается на основной производственной деятельности.

"Уралвагонзавод в штатном режиме работает над выполнением обязательств по гособоронзаказу и реализацией контрактов в части гражданской продукции", - добавили в пресс-службе.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Т-90 "Владимир"
Компании
Уралвагонзавод
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