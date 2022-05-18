ВС России начали применять на Украине "Орлан-10" в ударном варианте

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Вооруженные силы России применяют на Украине беспилотники "Орлан-10" в ударном варианте, который способен нести осколочно-фугасные гранаты, сообщили в Минобороны.

Ранее о такой возможности применения дрона "Орлан-10" не сообщалось.

На видео, представленном военным ведомством, показано, как собирают и готовят беспилотник к запуску. В том числе в специальные блоки закладываются осколочно-фугасные мини-бомбы, переделанные из выстрелов ВОГ-25 для подствольного гранатомета (оснащены оперением).

Блоки подвешиваются под крыло БПЛА. Затем дрон запускается с катапульты. Показано, как он сбрасывает бомбы на украинские позиции, а также сам фиксирует бортовой камерой результат поражения.

"С помощью ударного беспилотника сами наносим поражение противнику. На "Орлан-10" подвешиваются четыре осколочно-фугасных снаряда. Каждый снаряд поражает цели в радиусе десяти метров. Мы может применить сразу четыре снаряда. Все зависит от характера цели. Также можем сбрасывать по одному снаряду", — рассказал на видео военнослужащий службы беспилотной авиации Евгений.

Кроме того, беспилотники "Орлан-10" в условиях помех радиоэлектронной борьбы противника выполняют разведывательные полеты на тактическую глубину. В частности, БПЛА обнаруживают цели и передают их координаты артиллеристам, а также корректируют огонь.

Как отмечают в Минобороны, дроны "Орлан-10" постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления позиции украинских войск и националистических батальонов, которые, прикрываясь мирными жителями как живым щитом и применяя тактику террористов по ведению боевых действий, размещают опорные пункты, огневые точки, самоходные артиллерийские установки, бронированную и автомобильную технику, склады военного имущества и боеприпасов в частных жилых секторах и объектах социальной инфраструктуры.