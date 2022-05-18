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ЦАМТО

ВС Франции заказали дополнительные ББМ "Гриффон" и БРМ "Ягуар"

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Источник изображения: Фото: Armee de Terre

ЦАМТО, 17 мая. Генеральная дирекция по вооружениям министерства ВС Франции (DGA) заказала дополнительно 88 БРМ EBRC "Ягуар" с колесной формулой 6x6 и 302 многоцелевые ББМ "Гриффон" с колесной формулой 6x6 (VBMR).

Как сообщили компании Nexter, Arquus и Thales в совместном пресс-релизе, четвертый транш увеличил общее количество заказанных БРМ "Ягуар" до 150 ед., а "Гриффон" – до 909 ед.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2017 года DGA заключила с консорциумом, сформированным Nexter Systems, Renault Trucks Defense и Thales, контракт на поставку первых 319 многоцелевых боевых бронированных машин VBMR (vehicule blinde multi-roles) "Гриффон" и 20 бронированных разведывательных машин EBRC "Ягуар".

В сентябре 2020 года DGA подписала с консорциумом контракт на дополнительную поставку 271 VBMR "Гриффон" и 42 БРМ "Ягуар".

Как планируется, всего к 2030 году СВ Франции в рамках масштабной программы модернизации получат 300 БРМ "Ягуар" и 1872 ББМ "Гриффон". При этом, в соответствии с "Законом о военных программах на 2019-2025 годы" (Loi de programmation militaire), к 2025 году планируется поставить половину машин, включая 54 машины VBMR "Гриффон" версии MEPAC, оснащенных 120-мм минометной системой 2R2M (Rifled Recoiled Mounted Mortar) производства Thales.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о намерении подписать контракты на поставку дополнительных "Ягуар", "Гриффон" и MEPAC на сумму 1,2 млрд. евро (1,26 млрд. долл.) во время посещения завода Nexter в Роанне в феврале 2022 года.

Наряду с легкими многоцелевыми бронированными машинами "Сервал" (VBMR-L) с колесной формулой 4х4, поставка "Ягуар" и "Гриффон" осуществляется в рамках программы модернизации СВ Франции SCORPION. Новые машины заменят БРМ AMX-10RC, ERC-90 "Сагай" и противотанковые комплексы VAB HOT, состоящие на вооружении СВ Франции с 1980-х гг.

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  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Продукция
AMX-10RC
VAB
Компании
Nexter
Renault Trucks
Thales
Проекты
2020-й год
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