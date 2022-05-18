Эксперт по России Рене Нюберг: отношения Финляндии и России зашли в тупик — вступление в НАТО не вызовет "острой угрозы"

Бывший посол Финляндии в Москве Рене Нюберг считает, что Россия не представляет для страны непосредственную угрозу, сообщает MTV. Он прокомментировал возможную реакцию Кремля на расширение НАТО и вероятность применения ядерного оружия на Украине.

Санна Пиетиляйнен (Sanna Pietiläinen)

Бывший посол Финляндии в России Рене Нюберг (René Nyberg) считает, что отношения Финляндии и России больше никогда не будут прежними.

"Ситуация резко изменилась, когда Россия начала спецоперацию на Украине и разрушила с нами отношения. Граница закрыта, торговля не ведется. Отношения зашли в тупик", — сказал Нюберг, выступивший на передаче Viiden jälkeen.

По мнению Нюберга, Россия не представляет для Финляндии непосредственную угрозу — несмотря на ее решение стать членом НАТО.

"Российская угроза реальна, но ее нельзя называть острой. Не думаю, что Россия сделает Финляндию объектом своих действий".

Кроме того, Рене Нюберг полагает, что Россия не будет применять на Украине ядерное оружие.

"Не думаю, что Россия прибегнет к ядерному оружию, поскольку войска НАТО не вмешивались в военные действия — хотя мы все действительно поставляем оружие на Украину".

Рене Нюберг начал работать в посольстве Финляндии в Москве в начале 1970-х. Он также был послом в Вене в 1990-е годы и вернулся в Москву на должность посла в начале 2000-х. Тогда Владимир Путин впервые стал президентом.

В 2016 году Рене Нюберг принимал участие в составлении по заказу МИД Финляндии доклада о последствиях возможного членства страны в НАТО.