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ЦАМТО

Главы МИД ЕС согласовали новый пакет военной помощи Украине на сумму 500 млн. евро

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Украина и Евросоюз
Украина и Евросоюз
Источник изображения: depositphotos.com

ЦАМТО, 17 мая. Главы МИД ЕС согласовали выделение на военную помощь Украине дополнительно 500 млн. евро. Таким образом, Евросоюз доведет общую сумму помощи Украине до 2 млрд. евро.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам министерской встречи.

"Министры согласовали выделение дополнительно 500 млн. евро. Таким образом, общая сумма военной помощи составит два миллиарда", – сообщил он.

По его словам, выделенные в рамках общеевропейского фонда средства являются только "вершиной айсберга". "На самом деле помощь, которую оказывают европейские государства Украине на двусторонней основе, гораздо больше", – отметил Ж.Боррель.

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Страны
Украина
Проекты
Евросоюз
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