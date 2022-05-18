Главы МИД ЕС согласовали новый пакет военной помощи Украине на сумму 500 млн. евро

ЦАМТО, 17 мая. Главы МИД ЕС согласовали выделение на военную помощь Украине дополнительно 500 млн. евро. Таким образом, Евросоюз доведет общую сумму помощи Украине до 2 млрд. евро.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам министерской встречи.

"Министры согласовали выделение дополнительно 500 млн. евро. Таким образом, общая сумма военной помощи составит два миллиарда", – сообщил он.

По его словам, выделенные в рамках общеевропейского фонда средства являются только "вершиной айсберга". "На самом деле помощь, которую оказывают европейские государства Украине на двусторонней основе, гораздо больше", – отметил Ж.Боррель.