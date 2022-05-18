Токио и Лондон могут начать сотрудничество по разработке истребителя нового поколения для Сил самообороны Японии

ЦАМТО, 17 мая. Япония и Великобритания могут достичь до конца года договоренности по сотрудничеству в разработке истребителя нового поколения, чтобы заменить используемые японскими Силами самообороны самолеты F-2, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на телеканал NHK.

В частности, по данным телеканала, японская компания Mitsubishi Heavy Industries, которая занимается основной разработкой, намерена начать переговоры о содействии с британской BAE Systems. Кроме того, как ожидается, техническое содействие в проекте окажет американская Lockheed Martin.

Телеканал отмечает, что тема сотрудничества в разработке нового истребителя затрагивалась в ходе недавней встречи премьера Японии Фумио Кисиды и его британского коллеги Бориса Джонсона.

В январе Япония и Великобритания приступили к разработке демонстратора реактивных двигателей. Британская сторона вложила первые 30 млн. фунтов стерлингов в планирование, цифровые и инновационные производственные разработки. Ожидается, что еще 200 млн. фунтов стерлингов британского финансирования пойдут на разработку полномасштабной демонстрационной энергосистемы, которая задействует сотни высококвалифицированных рабочих, в том числе на заводе Rolls-Royce в Бристоле.

Согласно прогнозам японского Министерства обороны, истребители нового поколения FX должны будут заменить состоящие на вооружении самолеты F-2 к 2035 году. Создание первого опытного образца запланировано на 2024 год, а первые летные испытания – на 2028 год. Общие затраты на программу оцениваются в 1,5 трлн. иен (11,61 млрд. долл.), передает "РИА Новости".