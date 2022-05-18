В Москве состоялась встреча лидеров государств-членов ОДКБ

ЦАМТО, 17 мая. В Москве 16 мая состоялась встреча лидеров государств-членов ОДКБ, посвященная 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания ОДКБ.

Во встрече приняли участие премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон.

Члены Совета коллективной безопасности ОДКБ обсудили ситуацию в зоне ответственности Организации, перспективы ее развития и приняли Заявление, посвященное юбилею ОДКБ. Также было подписано Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О награждении наградами Организации Договора о коллективной безопасности участников миротворческой операции ОДКБ на территории Республики Казахстан".

В мероприятии также принял участие генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Он проинформировал СМИ об итогах встречи лидеров:

Ниже в изложении пресс-службы ОДКБ приведено заявление С.Зася.

"В рамках встречи были обсуждены состояние международной и региональной безопасности. Дана оценка роли и места нашей Организации в международных отношениях и определены перспективы ее развития.

В ходе обсуждения главами государств было отмечено, что количество вызовов и угроз безопасности не только в зоне ответственности Организации, но и в целом в мире неуклонно растет.

Серьезным вызовом для государств-членов ОДКБ стал резкий рост агрессивности мировых держав и военно-политических блоков по отношению к Российской Федерации и ее союзникам.

В Восточно-Европейском регионе расширяется военное присутствие НАТО, наращивается военная инфраструктура, возрастает интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки. Значительно увеличиваются военные расходы. В альянс втягиваются новые европейские государства.

В растущих объемах поставляются современные вооружения на Украину.

Несмотря на позитивные результаты в переговорном процессе между Арменией и Азербайджаном, сохраняется напряженность в Кавказском регионе. На армяно-азербайджанской границе не прекращаются вооруженные инциденты. В этих условиях важную роль в стабилизации обстановки играет российский миротворческий контингент, обеспечивающий выполнение условий Трехсторонних договоренностей от 9 ноября 2020 года.

В Центральноазиатском регионе серьезным дестабилизирующим фактором остается Афганистан. Исходящие с афганской территории угрозы, включая терроризм и наркотрафик, не только сохраняются, но и могут обрести дополнительную остроту по мере ухудшения социально-экономического положения в этой стране.

Таким образом, к сожалению, обстановка по всему периметру границ государств-членов ОДКБ остается напряженной.

Безусловно, эти негативные процессы учитываются в нашей деятельности. Мы продолжаем развивать действующие системы обеспечения коллективной безопасности, миротворческий потенциал, а также совершенствуем механизмы кризисного реагирования.

По итогам сегодняшней встречи лидерами государств принято Заявление Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в связи с 30-летием Договора о коллективной безопасности и 20-летием Организации Договора о коллективной безопасности.

В нем отмечается, что сделанный нами выбор в пользу объединения усилий по поддержанию мира на евразийском пространстве выдержал испытание временем. Договор, заключенный в 1992 году, выполняет свою главную задачу по обеспечению коллективной безопасности и стабильности, территориальной целостности и суверенитета участвующих в нем государств.

В Заявлении выражена готовность обеспечить безопасность рубежей зоны ответственности ОДКБ и высказана озабоченность избирательным применением общепризнанных норм и принципов международного права, нежеланием считаться с законными интересами суверенных государств, вмешательством в их внутренние дела, применением односторонних санкций и ограничений в нарушение прерогатив СБ ООН, проявлениями двойных стандартов.

В документе, отмечается, что предпринятые усилия по укреплению Организации и ее адаптации к современной геополитической ситуации позволили сформировать эффективную систему коллективной безопасности и противодействия вызовам и угрозам. ОДКБ подняла сотрудничество государств-членов на качественно новый уровень союзнических отношений, накопила значительный потенциал для противодействия широкому спектру современных вызовов и угроз, превратилась в важный фактор мира и стабильности на евроазиатском пространстве.

Хочу также сообщить, что сегодня было подписано Решение Совета коллективной безопасности о награждении наградами ОДКБ наиболее отличившихся участников миротворческой операции ОДКБ на территории Республики Казахстан.

В ходе сегодняшней встречи лидеров государств-членов ОДКБ были даны ряд поручений по нашей дальнейшей деятельности".

Для справки:

В 2022 году в Организации Договора о коллективной безопасности председательствует Республика Армения.

Договор о коллективной безопасности (ДКБ) был подписан 15 мая 1992 г. в Ташкенте. 14 мая 2002 г. Совет коллективной безопасности на сессии в Москве принял решение о преобразовании механизмов и структур сотрудничества государств-участников ДКБ в международную региональную организацию – "Организацию Договора о коллективной безопасности" с приданием ей соответствующего статуса. 18 сентября 2003 г. Устав ОДКБ вступил в силу. В Организацию Договора о коллективной безопасности входят: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.