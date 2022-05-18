Уралвагонзавод отправил танки Т-90М в российскую армию

На Уралвагонзаводе (в составе Концерна УВЗ входит в Госкорпорацию Ростех) состоялась торжественная отправка эшелона танков Т-90М "Прорыв" в адрес Министерства обороны РФ. Об этом сообщила пресс-служба УВЗ.

В мероприятии приняли участие руководители и работники предприятия, а также настоятель храма во имя святого благоверного великого князя Димитрия Донского протоиерей Иоанн Брагин. Начальник механосборочного производства Уралвагонзавода Владимир Стоянов во вступительном слове отметил, что сегодня к нижнетагильскому предприятию - особое внимание:

- Зарубежные СМИ в очередной раз распространяют фейк, что Уралвагонзавод остановлен. Это значит, что нас не просто знают, но и боятся! Значит - хорошо работаем! От лица механосборщиков - заверяю, что мы и впредь не подведем! Продолжим трудиться на благо оборонно-промышленного комплекса России.

На финальном этапе подготовки боевых машин в них были вложены рисунки и письма детей танкостроителей и православные иконы. - Эти теплые и искренние детские послания, а также иконы с покровителем всех военных Дмитрием Донским мы вложили в наши танки Т-90М "Прорыв", которые сегодня отправляются в Российскую армию. Это символы нашей поддержки российских воинов, знак уважения и веры в их мужество, - сказал лидер молодежной организации Иван Кукарцев. Он также передал часть рисунков военным из караула, сопровождающего танковую колонну Т-90М.

Протоиерей Иоанн Брагин не согласился со словами Льва Толстого о том, что не надо силой противиться злу.

- Что бы было, если б князь Дмитрий Донской стал уговаривать: "Хан Мамай, не разоряй Русь". Я думаю, мало бы он в чем преуспел: были бы сожженные села, убитые люди. Поэтому как настоящий русский православный князь, он вооружился сам и призвал воинов на поле битвы. Добро должно всегда уметь себя защитить. Бесполезно уговаривать злые силы, чтобы они остановились. И потому существует такая традиция освящать оружие. Чтобы помощь, благословение, защита божья помогли ему защищать свое Отечество, защищать людей, которые требуют помощь и защиту, - отметил настоятель заводского храма.

Протоиерей Иоанн Брагин освятил бронемашины, после чего эшелон танков Т-90М "Прорыв" под марш "Прощание славянки" отправился в путь.

Уралвагонзавод в рамках государственного оборонного заказа поставляет в войска как новые, так и модернизированные до уровня Т-90М "Прорыв" танки. Подготовка и освоение серийного производства этих современных бронемашин на предприятии полностью завершены, получены положительные результаты квалификационных испытаний.

Танк Т-90М разработан Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения. Он является самой совершенной машиной в семействе Т-90 и наиболее приспособленной к действиям в условиях современного боя, в том числе благодаря наличию всеракурсной защиты, современной всесуточной высокоавтоматизированной системы управления огнем и реализации мероприятий по повышению живучести. Модернизация "девяностого" оказалась настолько многоуровневой, что Т-90М "Прорыв" по праву можно считать новой боевой машиной. На нем полностью заменена башня, модернизированы силовая и трансмиссионная установки, ходовая часть, повышен уровень бронестойкости.

По боевой эффективности танк Т-90М значительно превосходит своего предшественника Т-90, но при этом сохраняет его преимущества, такие, как исключительную надежность и минимальный объем технического обслуживания при эксплуатации.

Сергей Птичкин