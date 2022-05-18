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Военное обозрение

«Предотвращение «цветных революций» в Центральной Азии из-за событий на Украине»: Китайская пресса оценивает саммит ОДКБ в Кремле

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Источник изображения: topwar.ru

В Москве впервые за последние три года прошла встреча лидеров Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В саммите участвовали лидеры всех шести государств, входящих в состав ОДКБ, включая президента России Владимира Путина и белорусского президента Александра Лукашенко.

Одной из главных тем для обсуждения на саммите стал вопрос о функционировании американских биологических лабораторий на постсоветском пространстве. Владимир Путин подробно остановился на этой теме, подчеркнув, что основной целью деятельности американских биолабораторий остается сбор биоматериалов для изучения закономерностей распространения вирусов.

Также Путин затронул предстоящее присоединение Финляндии и Швеции к НАТО. Он отметил, что прямой военной угрозы от этих стран нет, но Россия будет вынуждена ответить на расширение инфраструктуры альянса на северном направлении.

По мнению обозревателей китайской прессы, прошедший саммит имеет большое значение для России в условиях политического кризиса в связи с событиями на Украине. В то же время, лидеры стран ОДКБ коснулись и ситуации с перспективами распространения экстремизма и терроризма в центральноазиатском регионе.

Чжу Юнбяо, директор Центра афганских исследований Ланьчжоуского университета, считает, что украинские события могут привести к попыткам совершения «цветных революций» в Центральной Азии. В то же время, роль ОДКБ в предотвращении такого развития ситуации не вызывает сомнений. США давно планируют осуществление волнений и мятежей в регионе, а ОДКБ является структурой, способной предотвратить «цветные революции», что и показали события в Казахстане.

В то же время, не может не тревожить и развитие связей с США со стороны Казахстана. На этот аспект обратил внимание Цуй Хэн, помощник научного руководителя Центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета. США проявляют большой интерес к Казахстану и казахстанской политике, пытаясь противопоставить крупнейшую страну региона России.

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HeliRussia-2012
1 комментарий
№1
18.05.2022 03:35
Во Владивостоке строят завод 1.5 млн тонн металлопродукции в год на замещения Кореи и Китая листов большого размера. Инвестиции в завод составят более 150 млрд рублей. Немного людей приехали из ДНР на ПМЖ, но надо тысячи, так-что это главный способ не воевать с толпами киргизов и армян у них дома и у нас самих, а Москва не резиновая, всех принять торговцами и доставщиками нельзя, здесь же денег достаточно. Узбеки оккупировали Южную Корею уже 10 лет.
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