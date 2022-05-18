Один из первых трофейных пулеметов Beretta MG 42/59 захвачен на Украине

В Сети появилась фотография итальянского пулемета Beretta MG 42/59. В качестве трофея его захватили в районе села Долгенькое Изюмского района Харьковской области.

Как предполагается, это один из первых трофейных пулеметов Beretta. Его выпустили в 1974 году.

Beretta MG 42/59 - итальянский пулемет, страна приобрела права на его производство. Первоначально же это немецкий пулемет общего назначения MG 3. В конце 1950-х годов он был принят на вооружение в Германии. Оружие и его производные приобрели вооруженные силы более 30 стран. Несколько купили права на производство.

Пулемет использует патрон 7,62 x 51 мм НАТО. Скорострельность - от 800 до 1200 выстрелов в минуту.

Светлана Цыганкова