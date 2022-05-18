Уникальная подлодка Черноморского флота вышла на испытания

Дизель-электрическая субмарина Черноморского флота "Алроса" вышла из бухты 13-го судоремонтного завода в Севастополе на ходовые испытания.

- В ходе ремонта корабль обрел новые боевые и технические возможности, которые ставят его в один ряд с шестью лодками, пришедшими на Черноморский флот в последние годы, - рассказали ТАСС на заводе. В частности, субмарина стала носителем крылатых ракет "Калибр-ПЛ".

Построенная в Нижнем Новгороде ДЭПЛ "Алроса" в 1989 году по внутренним путям перешла в Черное море и в декабре 1990 года вошла в состав ВМФ. Построенная по проекту 877 "Палтус", она отличается от других субмарин серии экспериментальным водометным движителем, установленным вместо винта для снижения заметности. На текущий момент является старейшей подлодкой Черноморского флота.

Антон Валагин