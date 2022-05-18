Войти
Российская газета

Уникальная подлодка Черноморского флота вышла на испытания

605
0
0
Источник изображения: Andrew Butko/Wikimedia.org

Дизель-электрическая субмарина Черноморского флота "Алроса" вышла из бухты 13-го судоремонтного завода в Севастополе на ходовые испытания.

- В ходе ремонта корабль обрел новые боевые и технические возможности, которые ставят его в один ряд с шестью лодками, пришедшими на Черноморский флот в последние годы, - рассказали ТАСС на заводе. В частности, субмарина стала носителем крылатых ракет "Калибр-ПЛ".

Построенная в Нижнем Новгороде ДЭПЛ "Алроса" в 1989 году по внутренним путям перешла в Черное море и в декабре 1990 года вошла в состав ВМФ. Построенная по проекту 877 "Палтус", она отличается от других субмарин серии экспериментальным водометным движителем, установленным вместо винта для снижения заметности. На текущий момент является старейшей подлодкой Черноморского флота.


Антон Валагин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
Club-S
Проекты
877 Палтус
Калибр КР
ЧФ
Похожие новости
22.03.2021
Стало известно об исчезновении российской подлодки с радаров НАТО
14.10.2019
Морской этап госиспытаний подлодки "Петропавловск-Камчатский", оснащенной "Калибрами", завершен
20.03.2018
Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
22.03.2017
Верфи России: ядерные "Бореи", хищные "Ясени" и корабли-невидимки
31.08.2016
Разбор "Калибров"
25.01.2016
Два до восьми никак не растягивается
03.07.2015
Корабли-трансформеры и смертельный «Криптон»: новинки Военно-морского салона в Санкт-Петербурге
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.05 14:24
  • 26317
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.05 13:48
  • 3
Defense News: Индия приостановила переговоры с Россией о покупке десяти вертолетов Ка-31
  • 18.05 12:56
  • 5
Установка "реактивной брони" не поможет украинским Т-72М1
  • 18.05 11:47
  • 2
Ставка на тактическое ядерное оружие должна стать основой сдерживания агрессивных устремлений НАТО
  • 18.05 10:59
  • 6
Афганистан ищет сближения с Россией и готов покупать российские нефть и газ
  • 18.05 10:52
  • 9
Русские процессоры не сдаются: "Байкал" и "Эльбрус" переходят к "плану Б"
  • 18.05 06:10
  • 1
Минобороны России показало первое применение ударного «Орлан-10»
  • 18.05 05:58
  • 1
Новая тактика российской армии рождается в боевых условиях
  • 18.05 03:35
  • 1
«Предотвращение «цветных революций» в Центральной Азии из-за событий на Украине»: Китайская пресса оценивает саммит ОДКБ в Кремле
  • 17.05 20:29
  • 3
Экс-замминистра обороны Польши: Калининград нужно демилитаризовать
  • 17.05 18:09
  • 78
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 17.05 12:17
  • 26
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 17.05 11:52
  • 1
В ЗВО опровергли сообщения о технике, движущейся в сторону Финляндии
  • 17.05 11:46
  • 6
"Как с цепи сорвались". Что устроили украинские артиллеристы в Донбассе
  • 17.05 10:52
  • 1
Austal USA заключила контракт на поставку ВМС США 16-го десантного корабля EPF