Российские «Каракурты» уничтожили отряд кораблей условного противника на учениях

Корабельная ударная группа Балтийского флота уничтожила корабли условного противника на учениях. Малые ракетные корабли (МРК) «Советск» и «Мытищи» проекта 22800 «Каракурт» выполнили электронные пуски ракет, сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Группа в составе двух МРК выполнила электронные пуски ракетными комплексами «Калибр» по мишеням, которые имитировали десантный отряд кораблей условного противника. Также пуски выполнили по местам погрузки техники условного противника.

Экипажи выполняли задачи в условиях сложной помеховой обстановки. В результате электронных пусков все цели успешно поразили.

Также экипажи отработали упражнения по постановке радиоэлектронных помех, противодиверсионной и противовоздушной обороне. В ходе маневров экипажи провели учения по организации взаимодействия и связи между кораблями, а также борьбе за живучесть.

Корабли проекта 22800 получили восемь ячеек универсального корабельного стрельбового комплекса 3С14 с ракетами комплекса «Калибр-НК». Также в арсенал кораблей входят артиллерийские установки АК-176МА и АК-630М.

В апреле генеральный директор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков сообщил, что предприятие работает над повышением эффективности ракет «Калибр».

В январе стало известно, что МРК «Циклон» проекта 22800 готовят к завершающему этапу государственных испытаний.