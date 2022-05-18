Запад поддержал Украину. Но предпочел забыть об Ираке и Косово

Как Россия учится на действиях Запада в Ираке, Косово, Гуантанамо и Палестине

Автора статьи беспокоят двойные стандарты Запада. Ирак, Косово, Хиросима и Нагасаки — нет и намека на то, чтобы США понесли за все это наказание. При Россия для них продолжает быть "агрессором".

Солидарность с Украиной — это несомненно правильно, но в связи с этим возникают тревожные вопросы о двойных стандартах Запада и о том, как все это подрывает основанный на правилах международный порядок, защитниками которого мнят себя западные страны.

Реакция на российскую спецоперацию против Украины — это классический пример применения норм международного права против нарушителей. Запад начал поставлять оружие Киеву. Он ввел против России суровые санкции. Корпорации объявляют бойкоты и выводят из нее свои капиталы. Начинаются расследования военных преступлений и нарушений прав человека. Генеральная Ассамблея ООН выступает с решительным осуждением.

Есть, конечно, и недостатки. Совет Безопасности парализован из-за российского права вето. Важные страны, в том числе Китай, Индия и Южная Африка, отказываются вводить санкции. Но даже в ограничивающих рамках прагматичной политики реакция мира на происходящие события оказалась лучше ожидаемой.

Правовая солидарность с Украиной — это несомненно правильно, но в связи с этим возникают тревожные вопросы о двойных стандартах Запада и о том, как все это подрывает основанный на правилах международный порядок, защитниками которого называют себя западные страны.

Вторжение в Ирак в 2003 году было противозаконным, однако тогдашних руководителей США, Британии и Австралии Джорджа Буша, Тони Блэра и Джона Говарда до сих пор чествуют как мудрых и опытных государственных руководителей, и они не в тюрьме. Безнаказанной осталась и гуманитарная, но откровенно незаконная интервенция НАТО в Косово в 1999 году.

В ходе "войны с террором" США постоянно нарушали нормы международного права, похищая, подвергая пыткам, бросая за решетку на неопределенный срок, несправедливо отдавая под суд и даже убивая подозреваемых в терроризме. Никакой серьезной ответственности за содеянное мы даже близко не видим.

Американские, британские и австралийские военные преступления против гражданского населения в Афганистане и Косово тоже остались в основном без наказания. США и Британия до сих пор продают оружие в Саудовскую Аравию, которая использует его для совершения вопиющих военных преступлений в Йемене.

Россия аннексировала Крым <…>. Но в 2020 году США признали незаконную аннексию марокканскими властями бывшей испанской колонии Западная Сахара, дабы Марокко признала в ответ Израиль. Испания тоже идет в этом направлении. Консультативный орган ООН Международный суд заявил, что Западная Сахара Марокко не принадлежит.

В 2019 году Международный суд заявил, что Британия до сих пор незаконно колонизирует принадлежащие Маврикию острова Чагос, и что все страны должны сотрудничать между собой с тем, чтобы положить конец британскому правлению. У США и Британии на этих островах размещены важнейшие военные базы.

Соединенные Штаты по-прежнему признают незаконную аннексию Израилем палестинского Восточного Иерусалима и сирийских Голанских высот. Они предоставляют этой стране военную помощь, которая помогает Израилю оккупировать Палестину и подавлять ее борьбу за самоопределение.

Среди прочего, этим оружием Израиль защищает свои колониальные поселения, хотя их осудил Совет Безопасности, назвав препятствием на пути достижения мира. А Международный уголовный суд проводит расследование, считая такие действия военным преступлением.

Хорошо известно о скандальном признании Австралией незаконной аннексии Восточного Тимора, осуществленной Индонезией. Она поступила так, потому что это соответствовало ее интересам в сфере безопасности и экономики. Даже сегодня Австралия в судебном порядке преследует разоблачителей своей шпионской деятельности против получившего независимость Восточного Тимора.

Органы ООН также осудили Австралию за незаконное задержание беженцев, чем она занимается последние 30 лет, и за нарушение прав коренных народов. А теперь сравните это с радушным приемом, который оказывается на Западе в основном белым беженцам с Украины.

После Второй мировой войны США достойным восхищения образом выступили на стороне международной уголовной юстиции на процессах в Нюрнберге и Токио. Однако даже здесь не все гладко, так как это была справедливость победителей. Союзники отказываются признавать вину за собственные преступления, в том числе за применение зажигательных бомб против гражданского населения в городах. Таким образом, заготовки для лжи и лицемерия Запада в новом мировом порядке были сделаны уже давно.

Теперь американский сенат призывает Международный уголовный суд начать расследование против Путина. Но США отказываются стать членом этого суда. В 2002 году этот самый сенат принял закон, запрещающий сотрудничество с судом, а администрация Трампа ввела санкции против его сотрудников.

В 1980-х годах США вышли из Международного уголовного суда, когда он признал, что Америка незаконно применяет силу в Никарагуа. Теперь Украина в этом суде предъявляет иск России.

Соединенные Штаты до сих пор отказываются признавать многие основополагающие международные правила, в том числе договоры о правах детей и людей с ограниченными возможностями, а также о запрете мин и кассетных боеприпасов. Америка не хочет даже присоединяться к Конвенции ООН по морскому праву, хотя сама резко осуждает Китай за нарушение этой конвенции в Южно-Китайском море.

<…> Надо помнить, что США — единственная страна в мире, применившая в качестве первого удара атомную бомбу, которая в 1945 году заживо сожгла более 110 000 мирных жителей Японии. Они также бесконтрольно применяли напалм и агент "Оранж" во Вьетнаме.

Запад использует международное право для реализации собственных политических целей. В его руках закон стал дубиной, которую он применяет против своих врагов.При этом он игнорирует этот самый закон, когда тот мешает ему или его друзьям. Такая избирательность Запада говорит о том, что международное право — это никакой не закон, а дымовая завеса, помогающая применять силу. При этом Запад очень сильно удивляется, когда его нотации об "основанном на правилах международном порядке" остаются неуслышанными.

Такая позиция Запада дает другим странам возможность играть по тем же самым правилам. Неслучайно Россия сопроводила свою военную операцию кучей изобретенных правовых оправданий, таких как самооборона, недопущение геноцида и защита русских людей. Она усвоила уроки Ирака, Косово, Гуантанамо и Палестины.

По мере смещения власти и влияния в Азию Китай тоже перенимает уроки Запада, которые учат, что власть и сила позволяют создавать такие правила, которые тебя устраивают, а также искажать и игнорировать те законы, которые тебе не по душе.

Незападный мир видит, когда применение норм международного права кажется настолько избирательным, настолько зависимым от силы и настолько обслуживающим интересы Запада, что оно начинает казаться противозаконным. Это просто империализм, закутанный в мантию закона. И от него исходит только презрение, но не уважение.

Автор: Бен Сол (Ben Saul)