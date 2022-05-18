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Военное обозрение

Немецкий телеканал: Латинская Америка выступает в поддержку России

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Источник изображения: topwar.ru

Как отмечает немецкий телеканал ZDF, в Латинской Америке не разделяют взглядов большинства стран Запада на российскую спецоперацию на Украине.

Полностью Россию поддержали её традиционные союзники в этом регионе - Куба, Венесуэла и Никарагуа. Подтверждением этому являются недавние первомайские торжества на Кубе, где было немало российских флагов с буквой Z. А венесуэльский лидер Николас Мадуро официально заявил, что Венесуэла твёрдо поддерживает Россию. Отказ нарастить поставки нефти Каракасом, в который была направлена делегация США, подтверждение тому, что власти этой латиноамериканской страны не хотят портить отношения с Москвой.

В Аргентине обвиняют Запад в двойных стандартах, напоминая о войне между Аргентиной и Великобританией из-за Фолклендских островов. Тогда западные державы поддержали Великобританию, которая до сих пор продолжает оккупировать острова, находящиеся в тысячах километров от неё.

Бразильский политик, кандидат в президенты страны Лула да Силва заявил, что Владимир Зеленский несет ответственность за происходящее, но и он призывает Запад к диалогу с Москвой. А действующий президент Бразилии Жаир Болсонару считает, что именно НАТО спровоцировало конфликт на Украине.

Следует отметить, что многие страны Латинской Америки традиционно стараются придерживаться относительно независимого подхода во внешней политике. Большинство стран региона отказались присоединиться к санкционной войне против России.

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Страны
Аргентина
Бразилия
Великобритания
Венесуэла
Германия
Куба
Никарагуа
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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