Войти
Известия.ru

Минобороны РФ показало кадры работы расчетов БЛА «Орлан-10» в Донбассе

529
0
0
Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны РФ показало кадры боевой работы расчетов многофункциональных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «Орлан-10» Западного военного округа, выполняющих задачи в ходе российской специальной военной операции в Донбассе.


Отмечается, что БЛА «Орлан-10» осуществляют разведывательные полеты для дальнейшей координации и согласования действий различных видов военной техники, в том числе и в условиях помех радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника.

Беспилотники постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления позиции Вооруженных сил Украины и радикальных националистических группировок.

«Задач выполняем очень много. Ведем воздушную разведку. Обнаруживаем цели. Передаем координаты артиллеристам. Они, в свою очередь, корректируют огонь артиллерии», — заявил военнослужащий службы беспилотной авиации Евгений.

По его словам, с помощью БЛА наносятся и точечные удары по позициям противника. На «Орлан-10» подвешиваются четыре осколочно-фугасных снаряда. Каждый снаряд поражает цели в радиусе 10 м.

«Мы может применить сразу четыре снаряда. Всё зависит от характера цели. Также можем сбрасывать по одному снаряду», — уточнил Евгений.

Беспилотник проводит разведку круглосуточно, для этого он оборудован различными оптическими приборами и тепловизором.

«Боевой БЛА «Орлан-10» вылетает, когда есть координаты нахождения противника. Нашими задачами являются обнаружение противника, корректировка огня, обеспечение связи, а также поражение точечных целей с ударного беспилотника», — рассказал техник БЛА «Орлан-10» Сергей.

Также с использованием беспилотников производится наблюдение за перемещением военной техники, замаскированными командными пунктами и огневыми точками, а также новыми укрепрайонами противника.

В то же время «Орланы» ведут контроль за коридорами для вывоза беженцев, а также за дорогами, по которым идут колонны с гуманитарной помощью.

Накануне корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал работу штурмовиков Су-25 «Грач», которые обеспечивают прикрытие сухопутных войск и наносят удары по точкам ВСУ в входе военной спецоперации. Су-25 оснащен мощным вооружением различного калибра и назначения. Например, управляемые и неуправляемые ракеты. Всего до 30 видов вооружения в арсенале. Для украинских ПВО «Грачи» являются буквально невидимками.


На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Орлан-10
Су-25
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
Похожие новости
30.03.2022
Оставить без припасов: ВС России уничтожают военную инфраструктуру Украины
07.02.2022
Звездно-полосатый десант: как США усиливают свое присутствие в Европе
08.04.2019
Разведчик из Флориды: самолет ВМС США засекли около Крыма
30.11.2017
Виктор Бондарев: успехи ВКС РФ в Сирии показали всему миру мощь нашей армии
28.09.2016
Невидимый ложный след
08.12.2014
Белорусский главком зачастил в войска
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.05 14:24
  • 26317
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.05 13:48
  • 3
Defense News: Индия приостановила переговоры с Россией о покупке десяти вертолетов Ка-31
  • 18.05 12:56
  • 5
Установка "реактивной брони" не поможет украинским Т-72М1
  • 18.05 11:47
  • 2
Ставка на тактическое ядерное оружие должна стать основой сдерживания агрессивных устремлений НАТО
  • 18.05 10:59
  • 6
Афганистан ищет сближения с Россией и готов покупать российские нефть и газ
  • 18.05 10:52
  • 9
Русские процессоры не сдаются: "Байкал" и "Эльбрус" переходят к "плану Б"
  • 18.05 06:10
  • 1
Минобороны России показало первое применение ударного «Орлан-10»
  • 18.05 05:58
  • 1
Новая тактика российской армии рождается в боевых условиях
  • 18.05 03:35
  • 1
«Предотвращение «цветных революций» в Центральной Азии из-за событий на Украине»: Китайская пресса оценивает саммит ОДКБ в Кремле
  • 17.05 20:29
  • 3
Экс-замминистра обороны Польши: Калининград нужно демилитаризовать
  • 17.05 18:09
  • 78
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 17.05 12:17
  • 26
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 17.05 11:52
  • 1
В ЗВО опровергли сообщения о технике, движущейся в сторону Финляндии
  • 17.05 11:46
  • 6
"Как с цепи сорвались". Что устроили украинские артиллеристы в Донбассе
  • 17.05 10:52
  • 1
Austal USA заключила контракт на поставку ВМС США 16-го десантного корабля EPF