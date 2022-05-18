«Уралвагонзавод» отправил российским войскам эшелон танков Т-90М «Прорыв»

Объединенная судостроительная корпорация «Уралвагонзавод» отправила в российские войска эшелон новейших танков Т-90М «Прорыв». Об этом во вторник, 17 мая, сообщили в пресс-службе предприятия.

«На «Уралвагонзаводе» состоялась торжественная отправка эшелона танков Т-90М «Прорыв» в адрес Министерства обороны России», — сказано в сообщении.

В торжественном мероприятии принял участие настоятель храма Димитрия Донского, протоиерей Иоанн Брагин, который освятил бронемашины. В путь танки отправились под композицию «Прощание славянки».

Новейший танк Т-90М разработан Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения. На данный момент он является самой совершенной машиной семейства Т-90 и наиболее приспособлен к боевым действиям в современных реалиях. Машина узнаваема благодаря принципиально новой башне, оснащенной коробом для боеприпасов. Танк оснащен 125-мм пушкой, которая позволяет применять боеприпасы высокого могущества, а также управляемыми ракетами, позволяющими поражать бронированные цели, в том числе и воздушные, на дальности до 5 км. Имеются два пулемета: спаренный с пушкой 7,62 мм и установленный на башне, дистанционно управляемый боевой модуль с 12,7-мм пулеметом.

Ранее, 16 мая, бригадный генерал немецкой армии в отставке и советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад заявил, что украинской стороне нельзя недооценивать мощь российской армии, так как она обладает превосходством на земле и в воздухе. Вад отметил, что Россия определяет ход событий на украинской территории.

14 мая в Минобороны России сообщили, что Ракетные войска и артиллерия Сухопутных войск РФ на Украине за день поразили более 200 объектов ВСУ. По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, с начала спецоперации по защите жителей Донбасса уничтожены 165 самолетов, 125 вертолетов, 864 беспилотных летательных аппарата, 304 зенитных ракетных комплекса, 3067 танков и других боевых бронированных машин, 372 установки реактивных систем залпового огня, 1514 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2913 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее в пятницу, 13 мая, Минобороны России опубликовало кадры боевой работы вертолетов Ка-52. В военном ведомстве рассказали, что разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» используются ВС России для сопровождения колонн, ликвидации вооружения и стратегических объектов противника.Также они применяются для доставки десанта и военных грузов, а также для оказания авиационной поддержки подразделениям.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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