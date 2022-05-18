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Вестник Мордовии

Прибывшие из Восточной Европы Т-72 не спасет украинская "реактивная броня"

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Источник изображения: vestnik-rm.ru

На Украине заметили небольшую колонну полученных из Восточной Европы Т-72М1, оснащенных динамической защитой "Контакт".

Как считают в "РГ: русское оружие", машины успели получить "реактивную броню" до того, как удары российских ракет вывели из строя ремонтные бронетанковые заводы ВСУ.

Первоначально эти танки были "голыми" - без специальных блоков, о чем свидетельствуют сохранившиеся мортирки системы 902А "Туча", предназначенные для аэрозольной маскировки.

Стоит отметить, что "Контакт-1" является далеко не новой разработкой, и, если он и был хорош в середине 80-х, то сейчас не эффективен против тандемных боевых частей ПТУР или гранат РПГ. Защита от танковых подкалиберных снарядов боеприпасов вообще не предусмотрена, поэтому на насыщенном такими средствами поражения поле боя эти "семьдесят вторые" проживут недолго.

lostarmour.info

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Т-72
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