Финляндия идет в НАТО, Россия пытается ее задержать

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министры иностранных дел Финляндии и Швеции.

Мика Аалтола предупреждает о российских уловках: "В Финляндии не будет баз НАТО"

Похоже, Кремль стремится оказать давление на процесс вступления Финляндии в НАТО при помощи распространения ложной информации, пишет Iltalehti. В качестве примера в статье приводится твит корреспондента Би-би-си в России.

Йоонас Лехтонен (Joonas Lehtonen)

Руководитель Института международной политики Мика Аалтола (Mika Aaltola) предупреждает в Твиттере о стремлении России повлиять на процесс вступления Финляндии в НАТО.

В качестве примера российской попытки оказания влияния Аалтола приводит твит корреспондента Би-би-си в России Стивена Розенберга (Steven Rosenberg). Розенберг заметил, что сейчас российское телевидение распространяет информацию о том, что в Финляндии и Швеции могут появиться военные базы.

"Когда в Швеции и Финляндии появятся базы НАТО, России ничего не останется, кроме как выровнять ситуацию и ответить на новую угрозу и начать использовать тактическое ядерное оружие", — пишет Розенберг в Твиттере, ссылаясь на российские СМИ.

По мнению Аалтола, заявления государственного телевидения — пустая болтовня о возможном ответе, с которым Финляндия может столкнуться при присоединении к НАТО.

"Нельзя попадаться на эти уловки. В Финляндии не будет баз НАТО. Если они когда-нибудь и появятся, то только из-за поведения России", — говорит Аалтола.

Насколько известно, Финляндия не выдвигала требований для проведения переговоров о членстве в НАТО. Швеция, в свою очередь, сообщила, что не будет соглашаться на размещение ядерного оружия и иностранных баз, сообщила 15 мая премьер-министр Магдалена Андерссон (Magdalena Andersson).

Эта тема также поднималась в финском парламенте 16 мая: министр обороны Антти Кайкконен (Antti Kaikkonen) подчеркнул, что такие решения принимаются в НАТО только единогласно.

"Мы не собираемся размещать ядерное оружие на территории Финляндии. И никто этого не навязывает", — сообщил Кайкконен.

Россия уже давно туманно предупреждает о "выравнивании ситуации" в том случае, если Финляндия и Швеция станут участниками альянса. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков повторил 16 мая, что "членство Финляндии и Швеции в НАТО не улучшит уровень безопасности в Европе".

"Это серьезный вопрос, который вызывает у нас серьезную обеспокоенность, мы будем очень внимательно следить, какие будут последствия в прикладном плане с точки зрения нашей безопасности, которая должна быть обеспечена в абсолютно безусловном порядке", — заявил Песков журналисту.

Замглавы МИД Сергей Рябков, в свою очередь, назвал решение Финляндии и Швеции вступлить в НАТО "серьезной ошибкой с далеко идущими последствиями".

Пока большей конкретики касательно возможных последствий не прозвучало.