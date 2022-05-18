Войти
ИноСМИ

Финляндия идет в НАТО, Россия пытается ее задержать

547
0
0
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министры иностранных дел Финляндии и Швеции
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министры иностранных дел Финляндии и Швеции.
Источник изображения: © AP Photo / Olivier Matthys

Мика Аалтола предупреждает о российских уловках: "В Финляндии не будет баз НАТО"

Похоже, Кремль стремится оказать давление на процесс вступления Финляндии в НАТО при помощи распространения ложной информации, пишет Iltalehti. В качестве примера в статье приводится твит корреспондента Би-би-си в России.

Йоонас Лехтонен (Joonas Lehtonen)

Руководитель Института международной политики Мика Аалтола (Mika Aaltola) предупреждает в Твиттере о стремлении России повлиять на процесс вступления Финляндии в НАТО.

В качестве примера российской попытки оказания влияния Аалтола приводит твит корреспондента Би-би-си в России Стивена Розенберга (Steven Rosenberg). Розенберг заметил, что сейчас российское телевидение распространяет информацию о том, что в Финляндии и Швеции могут появиться военные базы.

"Когда в Швеции и Финляндии появятся базы НАТО, России ничего не останется, кроме как выровнять ситуацию и ответить на новую угрозу и начать использовать тактическое ядерное оружие", — пишет Розенберг в Твиттере, ссылаясь на российские СМИ.

По мнению Аалтола, заявления государственного телевидения — пустая болтовня о возможном ответе, с которым Финляндия может столкнуться при присоединении к НАТО.

"Нельзя попадаться на эти уловки. В Финляндии не будет баз НАТО. Если они когда-нибудь и появятся, то только из-за поведения России", — говорит Аалтола.

Насколько известно, Финляндия не выдвигала требований для проведения переговоров о членстве в НАТО. Швеция, в свою очередь, сообщила, что не будет соглашаться на размещение ядерного оружия и иностранных баз, сообщила 15 мая премьер-министр Магдалена Андерссон (Magdalena Andersson).

Эта тема также поднималась в финском парламенте 16 мая: министр обороны Антти Кайкконен (Antti Kaikkonen) подчеркнул, что такие решения принимаются в НАТО только единогласно.

"Мы не собираемся размещать ядерное оружие на территории Финляндии. И никто этого не навязывает", — сообщил Кайкконен.

Россия уже давно туманно предупреждает о "выравнивании ситуации" в том случае, если Финляндия и Швеция станут участниками альянса. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков повторил 16 мая, что "членство Финляндии и Швеции в НАТО не улучшит уровень безопасности в Европе".

"Это серьезный вопрос, который вызывает у нас серьезную обеспокоенность, мы будем очень внимательно следить, какие будут последствия в прикладном плане с точки зрения нашей безопасности, которая должна быть обеспечена в абсолютно безусловном порядке", — заявил Песков журналисту.

Замглавы МИД Сергей Рябков, в свою очередь, назвал решение Финляндии и Швеции вступлить в НАТО "серьезной ошибкой с далеко идущими последствиями".

Пока большей конкретики касательно возможных последствий не прозвучало.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
Ядерный щит
Похожие новости
17.05.2022
Ставка на тактическое ядерное оружие должна стать основой сдерживания агрессивных устремлений НАТО
02.05.2022
«Сармат»: что изменится в мире после принятия на вооружение новой межконтинентальной ракеты?
25.03.2022
Война чужими руками
17.02.2022
Expressen: если Россия атакует Борнхольм, штормить будет все Балтийское море
02.10.2019
Финляндия и Швеция хотят приобщиться к страху перед Россией
20.12.2017
Союзники от страха
10.06.2016
Минобороны США и Швеции обсудили "сдерживание провокационного поведения РФ"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.05 14:24
  • 26317
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 18.05 13:48
  • 3
Defense News: Индия приостановила переговоры с Россией о покупке десяти вертолетов Ка-31
  • 18.05 12:56
  • 5
Установка "реактивной брони" не поможет украинским Т-72М1
  • 18.05 11:47
  • 2
Ставка на тактическое ядерное оружие должна стать основой сдерживания агрессивных устремлений НАТО
  • 18.05 10:59
  • 6
Афганистан ищет сближения с Россией и готов покупать российские нефть и газ
  • 18.05 10:52
  • 9
Русские процессоры не сдаются: "Байкал" и "Эльбрус" переходят к "плану Б"
  • 18.05 06:10
  • 1
Минобороны России показало первое применение ударного «Орлан-10»
  • 18.05 05:58
  • 1
Новая тактика российской армии рождается в боевых условиях
  • 18.05 03:35
  • 1
«Предотвращение «цветных революций» в Центральной Азии из-за событий на Украине»: Китайская пресса оценивает саммит ОДКБ в Кремле
  • 17.05 20:29
  • 3
Экс-замминистра обороны Польши: Калининград нужно демилитаризовать
  • 17.05 18:09
  • 78
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 17.05 12:17
  • 26
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 17.05 11:52
  • 1
В ЗВО опровергли сообщения о технике, движущейся в сторону Финляндии
  • 17.05 11:46
  • 6
"Как с цепи сорвались". Что устроили украинские артиллеристы в Донбассе
  • 17.05 10:52
  • 1
Austal USA заключила контракт на поставку ВМС США 16-го десантного корабля EPF