Эрдоган: Швеции и Финляндии не место в НАТО

Турция не может одобрить членство Финляндии и Швеции в НАТО

Эти страны не имеют четкой позиции в отношении террористических организаций и вводили санкции против Анкары, заявил президент Турции.

Турция не может одобрить вступление Финляндии и Швеции в НАТО, поскольку эти страны потакают террористическим организациям и вводили санкции против Анкары. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с алжирским коллегой Абдельмаджидом Теббуном в Анкаре.

"Мы не будем говорить "да" вступлению в НАТО тех, кто вводит санкции против Турции", — сказал турецкий лидер.

Он также отметил, что ни одна из этих стран не имеет четкой позиции в отношении террористических организаций.

Президент Эрдоган также прокомментировал намерение делегаций Швеции и Финляндии посетить Турцию для обсуждения заявок своих стран на членство в НАТО. "Они едут нас убеждать? Пусть не обижаются, но им не стоит себя утруждать", — сказал президент Турции.

Эрдоган также коснулся перспектив развития двустороннего сотрудничества между Турцией и Алжиром. В частности он отметил, что две страны полны решимости укреплять сотрудничество в сфере оборонной промышленности.