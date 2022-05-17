США серьезно отстают от России и КНР в области искусственного интеллекта

США начинают серьезно отставать от Китая и России в области военного искусственного интеллекта.

Об этом пишет американский журнал Foreign Affairs.

По данным издания, ряд новых разработок США потерпел неудачу. Несмотря на то, что Пентагон десятилетиями говорит о важности развития новых технологий, включая искусственный интеллект и автономные системы, дело обстоит плохо, считают эксперты. Автор привел в пример создание прототипов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) X-45 и X-47A, способных вести разведку и наносить ракетные и бомбовые удары. Вооруженные силы США отказались от этих проектов.

«За последние несколько лет Китай инвестировал в исследования и разработки в области нейросети примерно столько же, сколько Вашингтон, но он гораздо более активно интегрирует эту технологию в свои военную стратегию, планирование и системы вооружений», — подчеркнули эксперты.

Издание указало на то, что российские ученые также разрабатывают военные технологии с искусственным интеллектом, которые могут угрожать вооруженным силам противника. США предрекли отставание от России и КНР в области искусственного интеллекта.

Ранее обозреватель Крис Осборн в журнале The National Interest сообщала, что США обеспокоились возможностью использования Россией и Китаем дронов и систем вооружения на основе искусственного интеллекта. Автор ссылается на слова генерал-лейтенанта Майкла Гроена, который считает, что в случае создания Россией «военного искусственного интеллекта» США и их союзники не смогут дать эквивалентный ответ.

Гроен считает, что такое оружие не будет руководствоваться этическими или гуманитарными соображениями для начала атаки, тогда как в США это решение будут принимать люди.

На данный момент Министерство обороны США рассматривает возможность создания систем искусственного интеллекта, способного использовать нелетальное оружие или оборонительный тип вооружения против приближающихся противокорабельных ракет, минометов и дронов. По мнению генерал-лейтенанта, создание таких систем поможет внести этические принципы в применение оружия на основе искусственного интеллекта.

Ранее бывший командующий Сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак (Waldemar Skrzypczak) заявил о наличии у России, Китая и США смертоносного оружия будущего. По его словам, речь идет о технике, оснащенной системами искусственного интеллекта.