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ТАСС

Штурман рассказал, что Су-25 смог завершить полет после попадания ПЗРК Stinger

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Су-25
Су-25.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

По словам штурмана авиационной эскадрильи ВС РФ, работающей в зоне проведения спецоперации, штурмовик отлично показывает себя на малых и предельно малых высотах

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Штурман авиационной эскадрильи ВС РФ, работающей в зоне проведения спецоперации, рассказал о случае благополучного возвращения штурмовика Су-25 на аэродром после двух попаданий в его двигатель из переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger.

"Имеется два случая попадания Stinger в двигатель, после чего самолет благополучно вернулся и совершил посадку на аэродроме вылета", - рассказал штурман эскадрильи в эфире Первого канала.

Он подчеркнул, что штурмовик "в боевых условиях довольно-таки живуч", а также отлично показывает себя на малых и предельно малых высотах.

FIM-92 Stinger относится к типу переносных зенитных ракетных комплексов, стрельба из которых ведется с плеча. ПЗРК разрабатывался американской компанией General Dynamics с конца 1960-х до конца 1970-х годов и производился фирмой Raytheon Missile Systems. В настоящее время не производится. Способен поражать самолеты, вертолеты и беспилотные летательные аппараты, захватывая цель по ее инфракрасному или ультрафиолетовому следу. Максимальная дальность эффективной стрельбы ПЗРК составляет около 5 км.

Штурмовик Су-25 предназначен для непосредственной поддержки сухопутных подразделений днем и ночью, а также для уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. На данный момент самыми распространенными модификациями этого самолета в ВС РФ являются Су-25СМ, Су-25СМ3 и учебно-боевая версия Су-25УБ.

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Страны
Россия
США
Продукция
Stinger
Су-25
Компании
General Dynamics
Raytheon
Минoбороны РФ
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