В Словакии назвали количество колёсных САУ Zuzana 2, которые могут получить ВСУ

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Украина может получить от Словакии самоходные артиллерийские установки Zuzana 2. Как заявили в Минобороны республики, соглашения об их продаже еще не заключено.

В словацком военном ведомстве подтвердили нахождение на территории страны украинских военнослужащих, проходящих обучение применению словацких самоходных гаубиц Zuzana 2, но сами САУ Украина еще не получила, идут переговоры. В случае достижения положительного результата, словаки поставят Киеву не менее восьми колесных САУ.

По словам министра обороны Словакии Ярослава Надя, Украины высказывает "серьезный интерес" к данным самоходкам. Министр уточнил, что после заключения соглашения часть САУ будет поставлена почти сразу же, а часть через какое-то время, вплоть до нескольких месяцев. Такой разброс связан с тем, что на Украину будут поставлены новые САУ.

Следует отметить, что это машины, которые находятся в производстве. То есть какие-то мы должны отдать сразу или в ближайшие недели. А какие-то потом в ближайшие месяцы

- заявил Надь.

О переговорах Братиславы и Киева в отношении САУ Zuzana 2 сообщалось еще в апреле этого года. Тогда же министр обороны подтвердил, что речь идет исключительно о продаже гаубиц, но никак не о передаче в дар.

Колесная САУ Zuzana 2 выпускается компанией Konštrukta-Defence. 155-мм гаубица базируется на новом шасси Tatra T 815-7, башня имеет 3-й уровень защиты по стандарту STANAG 4569 (выдерживает подрыв 155-мм снаряда на дистанции 60 м), максимальная дальность стрельбы составляет 41 км. Стоит на вооружении ВС Словакии.