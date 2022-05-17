Режим тишины. Как эвакуируют раненых с «Азовстали»

Минобороны сообщило об открытии гуманитарного коридора с "Азовстали"

Российской и украинской сторонам удалось согласовать эвакуацию раненых с территории комбината "Азовсталь". На территории промзоны Мариуполя объявлен режим тишины. Украинских военнослужащих отвезут в больницу в Новоазовске. Подробнее - в материале «Газеты.Ru».

С территории комбината "Азовсталь" в Мариуполе по гуманитарному коридору начали вывозить раненых украинских военных, сообщает Минобороны России в Telegram. Соответствующая договоренность между сторонами была достигнута 16 мая. На территории вокруг предприятия ввели режим тишины.

"В результате переговоров с заблокированными на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе представителями украинских военнослужащих достигнута договоренность о вывозе раненых", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

Бойцов ВСУ перевозят в медицинское учреждение в Новоазовске Донецкой Народной Республики для оказания им всей необходимой помощи.

Командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский рассказал о проблеме с транспортировкой раненых. "К нашей стороне обратились за помощью - для ускорения процесса предоставить дополнительные носилки", - указал он.

Ранее Ходаковский сообщал, что с территории "Азовстали" вышли и сдались в плен 10 человек. «Из «нашего» тоннеля вышли первые десять человек военных с белыми флагами - додавливаем таки», - написал он. Позже командир уточнил, что группа людей представляла интересы другой, более значительной группы, находящейся в подвалах.

Александр Ходаковский Я доволен, когда они сдаются в плен, - вы думаете, меня радует их смерть, даже азовцев? И здесь вопрос не только пропагандистского выигрыша, но и человеческого: в конце концов, мы тоже несем ответственность за то, что Украина стала такой.

Как сообщил сегодня штаб территориальной обороны, из Мариуполя в Безыменное с 8:00 до 16:00 эвакуировали 219 человек, среди них 40 детей. В настоящее время они находятся в пункте оказания помощи МЧС.

Ранее в ДНР заявляли, что на территории "Азовстали" не осталось гражданских.

Как эвакуировали гражданских

Российские военнослужащие и силы ДНР взяли Мариуполь под свой контроль к середине апреля. Украинские военные и часть мирных жителей укрылись на территории промзоны и в подвалах "Азовстали". Комбинат имеет систему подземных этажей. Так как штурм такого объект мог повлечь большое число жертв среди военных РФ, президент Владимир Путин приказал не штурмовать его, а заблокировать "так, чтобы муха не пролетела". 4 мая глава Минобороны Сергей Шойгу на селекторном совещании сообщил, что остатки украинской военной группировки блокированы по всему периметру "Азовстали".

23 апреля президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что Киев выйдет из любых переговоров с Москвой, если «будут уничтожены наши люди в Мариуполе». Позже он повторил угрозу 6 мая, сказав, что гибель украинских военных и гражданских на «Азовстали» исключит возможность переговоров.

26 апреля во время встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем в Москве Путин согласовал эвакуацию гражданских лиц с завода при участии ООН и Международного комитета Красного Креста.

Первую группу гражданских эвакуировали с "Азовстали" 1 мая - примерно 100 человек перевезли в Запорожье. 6 мая с комбината удалось вывести еще 50 женщин, детей и пожилых людей. По данным Минобороны РФ, за период с 5 по 7 мая с предприятия эвакуировали 18 мужчин, 22 женщины и 11 детей.

13 мая вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что Киев хочет подписать документ о том, как будет проходить эвакуация с территории завода.

14 мая Турция объявила о готовности отправить судно для эвакуации людей из «Азовстали». План Анкары предусматривал переправку людей в порт Бердянска по суше и дальнейшую перевозку в Стамбул на турецком судне. Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Реджепу Тайипу Эрдогану с призывом не способствовать эвакуации и не давать себя обмануть "преступникам, которые хотят избежать суда". Он, в частности, утверждает, что члены батальона «Азов» якобы известны регулярными высказываниями, оскорбляющими «великие исламские ценности и высмеивающими религию Ислам в целом».

Леонид Цветаев