Украинская армия получила на вооружение американские штурмовые винтовки М4А1 калибра 5,56 мм

Источник изображения: topwar.ru

Вооруженные силы Украины получили на вооружение американские автоматические карабины М4А1. Как сообщает ряд украинских Telegram-каналов, оружие поступило вместе с очередной партией вооружений, поставленной из США.

Согласно публикациям, ВСУ получили 7 тысяч абсолютно новых штурмовых винтовок M4A1 калибра 5,56 мм, а также боеприпасы к ним. Точного количества поставленных патронов калибра 5,56 мм не сообщается, но в последней партии их было что-то в районе 50 тысяч единиц. Позднее в украинских соцсетях появилось фото распакованного украинскими военными карабина М4А1, судя по снимку автомат абсолютно новый и находится в смазке.

Штурмовая винтовка М4А1 является укороченной версией винтовки M16A2, оснащенной складным прикладом, планками Пиккатини для установки различных прицелов и других приспособлений. На карабин может быть установлен гранатомет M203A2 или M320A1, а также модульный дробовик M26.

Источник изображения: topwar.ru

Одно остается непонятным, зачем США поставляют на Украину стрелковое оружие, да еще и натовского калибра, запасов боеприпасов под который на Украине нет, а поставками положение не спасешь, ведь при ведении боевых действий стрелковые боеприпасы тратятся сотнями тысяч. К тому же на Украине хватает оружия советских калибров, оставшихся еще с советских времен, а также закупленного позднее в той же России. И боеприпасов под них полно. Тем более, что и противник пользуется тем же калибром.

И еще одно маленькое, но важное замечание. В 2018 году армия США заявила об обнаруженных проблемах с автоматическими карабинами (автоматами) M4A1, которые оказались небезопасными. Как оказалось, оружие может непроизвольно стрелять при переключении режима ведения огня. Для выявления данной проблемы были протестированы почти 9000 единиц M4A1, из них 10% оказались с вышеуказанным дефектом. При чем он был выявлен как у карабинов производства Colt , так и производства FN.