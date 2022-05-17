Минобороны опубликовало кадры работы беспилотника "Орлан-10"

Беспилотник "Орлан‑10" может нести боеприпасы, которые крепятся под крыльями в специальных контейнерах.

Минобороны опубликовало видеокадры работы беспилотника "Орлан-10" в рамках военной спецоперации на Украине. Небольшой по размерам дрон, как оказалось, обладает очень даже неплохими характеристиками.

Он одинаково успешно используется и для целевой разведки, общего мониторинга земной поверхности, корректировки ракетно-артиллерийского огня, и как ударный.

Дальность полета дрона "Орлан‑10" 600 км, в воздухе он может находиться до 16 часов. Это позволяет вести разведку на большой дальности и патрулировать районы длительное время. Полезная нагрузка дрона ограничена всего 5 килограммами. Тем не менее он поистине многофункционален.

В различной комплектации беспилотники могут вести наблюдение в оптическом и инфракрасном диапазоне. "Орлан‑10" способен автоматически определять положения включенных GSM-телефонов, станций УКВ-связи, работающих РЛС. А находящиеся на борту компактные системы радиоэлектронной борьбы позволяют этому аппарату глушить GSM-связь и нарушать работу простых GPS-приемников.

Как отмечают специалисты, одна из главных особенностей беспилотника "Орлан‑10" - интеграция с самоходными артиллерийскими установками "Мста" самых различных модификаций. Это позволяет выявлять и оперативно уничтожать самые различные цели на поле боя. При этом идет постоянная корректировка артогня.

В некоторых версиях "Орлан‑10" укомплектован лазером для подсветки неподвижных и подвижных целей. В частности, как сообщалось в СМИ, именно эти дроны обеспечивали подсветку целей для корректируемых снарядов "Краснополь", которыми стреляли артустановки "Мста‑С".

В различной комплектации беспилотники "Орлан-10" могут вести наблюдение в оптическом и инфракрасном диапазоне, а также глушить радиосвязь противника

В состав комплекса входит 3-4 беспилотника, передвижной наземный пункт дистанционного управления, машина обслуживания и ремонта, комплект ноутбуков с радиостанциями для операторов при работе в полевых условиях, а также ряд других устройств.

С одного пункта управления можно осуществлять управление одновременно четырьмя дронами "Орлан‑10". Как утверждают разработчики, при необходимости с помощью комплекса возможно организовать локальную сеть до 30 операторов для управления различными полезными нагрузками одновременно запускаемой стаи беспилотников.

"Орлан‑10" может осуществлять полностью автономный режим полета без оператора в режиме "радиомолчания", причем достаточно продолжительный.

Как отмечают зарубежные эксперты, эффективно применение беспилотника "Орлан‑10" стаей из трех аппаратов.

Первый ведет оптическую разведку на высоте 1-1,5 км, второй выполняет функцию радиотехнической разведки или радиоэлектронной борьбы, третий на дальних дистанциях выполняет роль ретранслятора связи для первых двух.

Одно из главных преимуществ "Орлана‑10" перед другими типами беспилотников - его невидимость для радаров ПВО. Он небольшого размера, в его конструкции широко использованы радиопрозрачные композитные материалы.

Несомненным ноу-хау стал способ борьбы с обледенением. Это реальная опасность для всех беспилотников. Дело в том, что при попадании осадков на крылья дрона при отрицательной температуре происходит моментальное их замерзание, потеря подъемной силы и неизбежное падение.

Электроподогрев крыльев для "Орлана‑10" по ряду причин оказался неприемлем. Конструкторы нашли оригинальное решение. Крылья покрыты специальной полимерной пленкой, которая в случае обледенения отделяется от крыла вместе с ледяной коркой.

Вот основные характеристики беспилотника "Орлан‑10". Взлетная масса - 14 кг. Масса полезной нагрузки - до 5 кг. Двигатель бензиновый. Способ старта - с разборной катапульты. Способ посадки - на парашюте. Воздушная скорость - 90-150 км/ч. Максимальная высота полета - 5000 метров.

Сергей Птичкин