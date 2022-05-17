Военный эксперт Дмитрий Литовкин: Опасно недооценивать противника

Дмитрий Литовкин, ответственный редактор "Независимого военного обозрения":

- Даже если судить по информации об обстановке в зонах боевых действий, которую в последние дни размещают в социальных сетях господа с Украины, ситуация на фронтах для Киева складывается непросто. Несмотря на мощнейшую пропагандистскую машину, задействованную украинскими властями и спецслужбами, активную помощь в этом деле их западных кураторов, скрыть реальную картину не получается.

В телеграм-каналах появилось множество сообщений о больших проблемах с подвозом на позиции ВСУ и нацбатов техники, вооружений, боеприпасов, продовольствия, горюче-смазочных материалов. ­Обращения украинских военных за помощью к Зеленскому, иностранным лидерам, откровения людей, просто сбегающих с поля боя, коллективные возмущения бойцов теробороны по поводу того, что их бросили "на передок" толком не обученными, не вооруженными, - все говорит о серьезных проблемах в украинской армии.

Посмотрите даже на ситуацию вокруг острова Змеиный. Это же катастрофа для ВСУ. Потеряли там кучу людей, самолеты, вертолеты, большое количество беспилотников, в том числе "Байрактары". Лишились нескольких боевых катеров. А в результате так ничего и не добились. Остров, который имеет важнейшее значение с точки зрения доставки по морю в Одессу натовского оружия, для контроля за обстановкой на юге Украины, как был, так и остается в руках Российской армии.

Я не служу в нашем Генштабе и многого, разумеется, не знаю. Однако даже той информации, что проходит по Змеиному в открытом формате, вполне достаточно для некоторых выводов. Украинскую авиацию, многочисленные беспилотники мы же чем-то сбили. Значит, на острове могут стоять какие-то средства ПВО. Установи на острове те же противокорабельные ракетные комплексы типа "Бастиона" или "Бала", и мимо ни один морской транспорт с западным вооружением не пройдет. Со Змеиного можно отслеживать многое в прибрежной зоне, что будет особенно важно, когда дело дойдет до освобождения Одессы.

В Киеве не дураки сидят, и все это прекрасно понимают. Поэтому так стараются вернуть остров под свой контроль. Уже несколько раз безуспешно пытались штурмовать его с моря и с воздуха. Наши генералы тоже все значение Змеиного осознают. И взяли его, напомню, еще в первые дни специальной военной операции. Сейчас за него крепко держатся.

Помимо чисто военного результата, тут ведь и моральный фактор срабатывает. Одними фейковыми успехами на фронтах украинских солдат в окопах не удержишь и поддержку народа не сохранишь. ­Киеву до зарезу нужны реальные победы. Пусть маленькие, незначительные в стратегическом плане, но победы. Киевская пропаганда их значение легко раздует до нужных размеров. Как говорил классик, приукрашая сотней врак одну сомнительную правду. В этом они уже руку набили. Вспомните, сколько раз ВСУ Чернобаевку "брали" - раз десять, наверное.

Новые герои им тоже нужны. Загнали наши остатки "азовцев" (члены запрещенного и признанного в РФ экстремистским националистического формирования "Азов" - прим.ред.), как крыс, в подвалы "Азовстали". Зеленский объявил их мучениками и героями. Но что дальше? Кого теперь иконой украинского патриотизма провозглашать? Мифические супермены вроде "призрака Киева" уже никого не вдохновляют. Значит, нужно другие кандидатуры подыскивать. А для этого опять же требуются победы.

Нам они тоже очень нужны. Но не ценой больших и тем более неоправданных потерь. Все эти разглагольствования, что мы Украину в любой момент чуть ли не шапками закидаем, - пустая и опасная болтовня. Очень опасно недооценивать противника. Он, невзирая на большие проблемы, по-прежнему силен. ­Одним освобождением Мариуполя и разгромом "Азова" военные задачи спецоперации не решены.

Понятно, что на тот же Донбасс украинские генералы перебрасывают подразделения теробороны не от хорошей жизни. Косяк кадровой и хорошо обученной армии Киев там уже потерял. Но остается "Правый сектор" (запрещенная в РФ организация), другие националистические формирования. Остаются мотивированные военные профессионалы из ВСУ. Их стало гораздо меньше, чем было в начале спецоперации. Но они есть и воюют очень жестко. Эти не побегут и не сдадутся.

Поэтому нашим ребятам ни в коем случае нельзя расслабляться. Работы на Донбассе и Украине для них еще много.

Подготовил Юрий Гаврилов