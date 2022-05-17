Зась заявил о резком росте агрессивности стран и блоков против ОДКБ

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Генсек ОДКБ Станислав Зась заявил о резком росте агрессивности ряда стран и блоков в отношении стран-членов организации.

"В ходе обсуждения главами государств было отмечено, что количество вызовов и угроз безопасности не только в зоне ответственности организации, но и в целом в мире неуклонно растет. Серьезным вызовом для государств-членов ОДКБ стал резкий рост агрессивности мировых держав и военно-политических блоков в отношении РФ и ее союзников", - сказал он по итогам саммита ОДКБ.

Прошедший юбилейный саммит в Москве он назвал конструктивным. В понедельник в Москве состоялся юбилейный саммит лидеров стран ОДКБ.