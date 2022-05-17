Вопрос использования сил ОДКБ на Украине не ставился на встрече лидеров

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Вопрос об использовании сил ОДКБ в ходе спецоперации на Украине на встрече лидеров не ставился, заявил генсек организации Станислав Зась.

"Сегодня в ходе встречи президент Российской Федерации Владимир Путин очень подробно проинформировал своих коллег о ходе специальной военной операцуии, которую проводит Российская Федерация на Украине. Вопрос о каком-либо участии ОДКБ в этой специальной военной операции не ставился и не обсуждался", - сказал Зась, отвечая на вопрос РИА Новости.

В понедельник в Москве состоялся юбилейный саммит лидеров стран ОДКБ.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.