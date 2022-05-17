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РИА Новости

Military Watch назвал пять самых опасных самолетов для ВВС США

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Истребитель Су-35
Истребитель Су-35.
Источник изображения: © РИА Новости

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. США заказали истребители F-35A и F-15EX, однако и другие державы не отстают и совершенствуют свои ВВС, говорится в статье журнала Military Watch.

Отмечается, что в годы холодной войны наибольшую угрозу американской военной авиации составляли советские самолеты. Теперь же к числу конкурентов добавились и китайские модели.

Истребители из России и Китая поступают на вооружение как их союзников, так и партнеров США — например, Анголы, Алжира и Пакистана.

В статье приводятся пять самолетов, представляющих угрозу для американской авиации. Первым в списке идет китайский истребителей пятого поколения J-20. По мнению автора, эта модель — главный претендент на звание самого боеспособного в мире истребителя воздушного боя. Но в то же время у него есть и слабые стороны — например, устаревшая авионика.

Второй среди конкурентов — МиГ-31БМ/БСМ, поступивший на вооружение в 1981 году и обладавший "революционными" возможностями..

"МиГ-31 на два десятилетия опередил западные аналоги в интеграции РЛС с электронным сканированием для ведения воздушного боя, летал и запускал ракеты на экстремальных высотах, а также на длительное время развивал сверхзвуковую скорость", — говорится в статье.

Двигатели отечественного истребителя до сих пор остаются мощнейшими в мире. А модернизация до вариантов БМ и БСМ в последние годы расширили возможности воздушного боя за пределами видимости. Кроме того, МиГ-31 оснащены "несравненными" по характеристикам РЛС "Заслон-М", а также самыми эффективными ракетами Р-37М с дальностью действия 400 км и скоростью 6 Мах.

Еще один конкурент в списке — принятый на вооружение в 2014 году китайский J-16, являющийся модернизированной версией Су-27. Среди его особенностей — малозаметное покрытие, использование композитных материалов и ракеты класса "воздух-воздух" PL-15 и PL-10.

"Истребитель унаследовал и улучшил высокую маневренность, выносливость, отличную скорость и высоту полета Су-27", — говорится в тексте.

Среди оборудования китайской машины отмечается радар с антенной решеткой с автоматическим электронным сканированием (АФАР), усовершенствованные нашлемные прицелы и каналы передачи данных.

Следующий самолет в списке — китайский J-10C, относящийся к поколению 4++. На вооружении армии КНР таких более 200 единиц. Истребитель легче J-20 и J-16, но в то же время обладает той же авионикой и ракетами. Однако платой за легкость стало ограничение в возможностях и характеристиках.

Еще один грозный конкурент американским истребителям — российский Су-35, созданный на базе Су-27 и поступивший на вооружение в 2014 году.

"Среди преимуществ же следует отметить дальность полета, превосходную маневренность и использование тройного радара — установленного в носовой части "Ирбиса-Э" и сдвоенных радаров с АФАР, встроенных в крылья", — отмечается в публикации.

Су-35 создавался для борьбы с серьезными угрозами вплоть до американских истребителей-невидимок, а в будущем он получит более совершенные ракеты Р-37М и К-77М.

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Продукция
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МиГ-31БМ
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Су-35
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