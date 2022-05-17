«Сидим на пороховой бочке». Сможет ли НАТО «демилитаризовать» Калининград

Военный эксперт Белоусов объяснил причину активности НАТО вокруг Калининграда

Целая серия военных учений стран НАТО стартовала рядом с Калининградской областью. Они проходят на территории Эстонии, Латвии, Литвы, других стран. При этом отрабатываются не оборонительные, а наступательные действия. Одновременно - на фоне вступления в НАТО Швеции и Финляндии - в Польше заявили о необходимости «демилитаризировать» Калининград. «Газета.Ru» разбиралась, зачем это нужно Североатлантическому альянсу.

Бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев заявил, что после вступления Финляндии и Швеции в НАТО альянсу нужно позаботиться о «демилитаризации» Калининградской области России. Кроме того, по его мнению, город Калининград нужно переименовать.

«Мы должны, однако, просить Калининград прекратить называть себя в честь преступника Калинина, который несет солидарную ответственность за убийство в Катыни. Во-вторых, Калининград давно пора демилитаризовать. Не может НАТО сидеть на пороховой бочке», - рассказал Шереметьев в интервью польской газете Do Rzeczy.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в ответ заявил, что предложение о «демилитаризации» является «классическим примером русофобии».

При этом рядом с областью началась целая серия учений стран НАТО. Так, в Эстонии 16 мая стартовали учения Sill-2022 («Ёж-2022»). Латвия, в свою очередь, организовала учения Namejs. Отдельно в рамках учений Defender Europe морские пехотинцы США будут отрабатывать взаимодействие с армиями стран Прибалтики, а штаб Северной дивизии НАТО анонсировал учения Knight Legion.

«Все эти маневры направлены на то чтобы отработать план действий по захвату или, как минимум, военной блокаде Калининградской области», - уверен член Коллегии военных экспертов Сергей Белоусов.

По мнению Белоусова, особые опасения у стран НАТО вызывают комплексы «Искандер», которые официально были развернуты здесь в 2016 году.

«Тут есть важный аспект. Заявленная дальность «Искандера» составляет 500 км. Расстояние до Берлина от Калининграда по прямой - 525 км. То есть, может ударить только по пригородам. До Лондона по прямой - 1400 км. Вроде как не достанет.

Но в самом НАТО считают, что, например, дальность ракеты 9M729, которую среди прочих использует «Искандер», была искусственно занижена.

Рамка в 500 км была предусмотрена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), но в 2019 году США вышли из договора, потом вышла Россия, а значит использовать весь потенциал 9M729 нам никто не мешает. Дальность этой ракеты западные аналитики оценивают и в 2000 км, и даже в 5000 км. В таком случае из Калининграда «Искандер» может накрыть любую точку Европы. Это их, конечно, пугает. Они требуют убрать «Искандеры», наращивают рядом свои силы», - рассказал Белоусов.

В каждой из прибалтийских республик и в Польше созданы боевые батальонные группы НАТО. Их численность постоянно растет. Эстонию и Латвию «курирует» Великобритания, Литву - Германия, Польшу - США. Поддержку осуществляют и другие страны-члены альянса при откровенном доминировании американских военнослужащих.

«Министр обороны Шойгу в курсе всех движений НАТО в Прибалтике и в Восточной Европе, - рассказал «Газете.Ru» высокопоставленный источник в российском военном ведомстве. - Ситуация отслеживается, есть соответствующие меры реагирования. Мы ведь не сейчас столкнулись с внешними угрозами в Калининграде. Там планомерно наращивалась наша военная группировка, создавались новые соединения, поставлялись современные вооружения. Там в полной мере задействован и Балтийский флот, а это серьезная составляющая всего комплекса оборонительных мер. Калининград был и остается ключевой позицией России на Балтике».

При этом общая диспозиция сил сейчас в этом регионе явно не в пользу альянса, считает Сергей Белоусов.

«Российско-польская граница в Калининградской области составляет почти 200 км, большая часть из которых являются труднопроходимыми болотисто-лесистыми участками. Соответственно, оборонять их значительно проще. При этом у России есть гипотетический вариант экстренной передислокации своих сил и средств, в том числе танковой армии, по так называемому Сувалковскому коридору. Это участок местности, где Польша и Литва имеют общую границу протяженностью около 65 километров, примыкает к нему и Белоруссия», - рассказал эксперт.

«Коридор» в случае боевых действий может соединить основную территорию России с Калининградской областью. Американский аналитический центр RAND составил имитационную модель, которая показывает, каким может быть баланс сил во время конфликта.

Против 25 российских батальонов численностью в 10 тыс. человек НАТО немедленно сможет выставить лишь 17 батальонов с 6,8 тыс. бойцов в строю. Кроме того, у России будет достаточное количество бронетехники, в том числе тяжелых танков с орудиями 125-мм, которые дислоцируются в непосредственной близости от Сувалковского коридора. НАТО же здесь представлено в основном легкой техникой.

«Все разговоры и планы о вооруженном противостоянии НАТО и России, о возможном захвате Калининградской области, в первую очередь, направлены на поддержание морального духа Польши и стран Балтии, - рассказал «Газете.Ru» белорусский политолог Александр Зимовский. - Варшаве, Вильнюсу, Риге и Таллинну показывают готовность защитить их от мнимой агрессии со стороны России. Американцы ввели туда свои военные силы, всячески показывают готовность для совместной защиты, но реально в случае опасности ничего применять не будут и немедленно эвакуируются. Они прекрасно видят бесперспективность затеи с попыткой блокады».

Виктор Сокирко