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Российская газета

Мощные 152-мм пушки "Гиацинт-Б" нанесли удар по украинским позициям

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Бойцы Народной милиции Донецкой Народной Республики уничтожают украинские вооруженные формирования огнем дальнобойных 152-мм орудий "Гиацинт-Б".


Как сообщается, точное поражение противника дает возможность объединенным силам постоянно продвигаться вперед, приближаясь к городу Авдеевка, находящемуся в 13 км к северу от Донецка.

Известно, что артиллерийские подразделения ДНР вооружены реактивными системами залпового огня БМ-21 "Град", 122-мм и 152-мм гаубицами Д-30 и 2А65 "Мста-Б".

Однако самыми мощными и дальнобойными являются 2А36, выпускавшиеся с 1975 по 1989 годы "Мотовилихинскими заводами".

Так, их активно-реактивные снаряды ОФ-59 могут поражать цели на дальности до 33500 метров. Эти характеристики выше, чем, например, у британской самоходной артиллерийской установки AS-90 или у находящегося на вооружении ВСУ варианта американской М777, которым по силам дистанции в 30000 метров.

Обычные осколочно-фугасные ОФ-29 бьют на 28500 метров. Имеются варианты боеприпасов с осколочными или самоприцеливающимися боевыми элементами. Скорострельность - до шести выстрелов в минуту. Вес орудия достигает 9760 кг. Расчет - 8 человек.

Максимальная скорость буксировки - 80 км/ч, при этом могут использоваться как колесные, так и гусеничные тягачи.


Алексей Моисеев

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Страны
США
Продукция
Град РСЗО
Д-30 2А18
Мста-Б
Компании
M777
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