Установка "реактивной брони" не поможет украинским Т-72М1

Небольшое число поступивших в ВСУ из-за рубежа Т-72М1 успели получить динамическую защиту "Контакт-1". В Сети появилась фотография колонны "семьдесят вторых", состоящая из трех боевых машин.

Характерным их отличием от обычных Т-72АВ является наличие впереди с двух сторон на лобовых участках башни двенадцати 81-мм пусковых установок системы 902А "Туча", которая предназначена для установки маскировочных аэрозольных завес.

Националисты, получив технику из Восточной Европы, которая не была снабжена "реактивной броней", решили, по всей видимости, особо не утруждать себя длительными переделками и просто прикрыли дымовые гранатометы - мортирки стальными пластинами, к которым как раз и прикрепили по шесть контейнеров.

"Контактом" укрепили крышу башни, верхнюю лобовую и нижние детали корпуса, а также борта.

Интересно, что по два элемента оказались на месте инфракрасного прожектора. Отказ от него закономерен, во включенном режиме он сильно нагревается и демаскирует танк на большом расстоянии. Однако если оставлены старые ночные прицелы, без подсветки они смогут "видеть" на расстоянии не более 500 метров, что в современных условиях очень мало.

Неизвестно, где были дооснащены эти "гусеничные" подарки. Скорее всего, на одном из имевшихся на территории Украины бронетанковых ремонтных заводов до момента их вывода из строя. Правда, "Контакт-1" уже не эффективен против подкалиберных снарядов танковых пушек и не может нейтрализовать тандемные части противотанковых управляемых ракет и реактивных гранат. Поэтому даже после такой "модернизации" Т-72М1 имеют очень условную ценность на поле боя.

Алексей Моисеев