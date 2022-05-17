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Российская газета

Балтфлот на учениях уничтожил "Калибрами" корабли условного противника

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Источник изображения: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

В морских полигонах Балтийского флота в Калининградской области прошли учения по уничтожению десантного отряда кораблей условного противника и береговых целей.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, электронные пуски ракетными комплексами "Калибр" выполнила корабельная ударная группа в составе малых ракетных кораблей (МРК) "Советск" и "Мытищи".

Во время стрельб для усложнения задачи экипажам была искусственно создана помеховая обстановка. Несмотря на это, все морские и береговые цели были успешно поражены, моряки уничтожили и "вражеские" корабли, и боевую технику в местах ее погрузки.

Экипажи МРК также отработали постановку различных видов радиоэлектронных помех, противовоздушную и противодиверсионную оборону, и провели корабельные учения по борьбе за живучесть, организации взаимодействия и связи между кораблями.

Между тем

Практически одновременно зенитный ракетный полк армейского корпуса Балтийского флота провел учение по прикрытию важных промышленных объектов Калининградской области от ударов средств воздушного нападения условного противника.

В учениях были задействованы, в частности, недавно поступившие на вооружение новейшие зенитные ракетные комплексы "Тор-М2". Ими в прошлом году полностью заменили комплексы войсковой ПВО "Тор".


Светлана Песоцкая (Калининградская область)

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  • В новости упоминаются
Продукция
Tор-М2
Проекты
БФ
Военные учения
Тор ЗРК
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