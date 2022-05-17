В ЗВО опровергли сообщения о технике, движущейся в сторону Финляндии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая – РИА Новости. Пресс-служба Западного военного округа опровергла РИА Новости утверждения о военной технике, движущейся в сторону границы с Финляндией в Выборгском районе Ленинградской области.

Некоторые Telegram-каналы сообщили в понедельник, что в районе Выборга замечена военная техника, включая оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", которые якобы направлялись в сторону границы с Финляндией.

"В Выборгском районе Ленинградской области никакие войска не выдвигаются в сторону Финляндии", - сказал собеседник агентства.

Он отметил также, что ракетные комплексы "Искандер" отсутствуют в составе военной техники, которая дислоцируется в Выборгском районе Ленобласти.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле обеспокоены решением Финляндии и Швеции вступить в НАТО, "есть повод для очень глубоко анализа возможных последствий".