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Польша продолжает позиционировать себя, как страна, находящаяся в авангарде противостояния «российской агрессии». На предстоящем саммите НАТО, который пройдет в июне, Варшава намерена потребовать от Североатлантического альянса увеличения контингента на российско-польской границе. Об этом накануне заявил глава МИД Польши Марчин Пшидач.

С его слов, с 2016 года около 10 тыс. американских военных и так находятся на постоянной основе на границах Польши. Однако в Варшаве считают, что этого недостаточно и будут настаивать на увеличении натовского контингента, включая размещение близ польско-российской границы баз альянса.

Стоит отметить, что подобные шаги являются чистой воды провокацией. Едва ли Польша опасается «российского вторжения» со стороны Калининграда.

Тем не менее, сосредоточение войск НАТО у наших границ является грубым нарушением мер по обеспечению стратегической безопасности, предложенных нашим президентом в декабре прошлого года. Собственно говоря, сюда же можно отнести намерение Швеции и Финляндии присоединиться к альянсу в ближайшем будущем.

Всё это провоцирует нашу страну на ответные действия, что скорее всего и является целью подобных решений.

Стоит добавить, что помимо увеличения натовского контингента у наших границ, в Польше вынашивают идею так называемой миротворческой миссии на западе Украины. Данные действия, если польские власти на это решатся, будут прямым вмешательством в нашу СВО. При этом в случае вероятного столкновения с ВС РФ, Варшава не сможет воспользоваться пятой статьей в уставе НАТО, так как будет действовать не под эгидой альянса.