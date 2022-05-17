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Военное обозрение

ВМС США выступают против дополнительного размещения ядерного оружия на кораблях и подводных лодках

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Источник изображения: topwar.ru

Военно-морские силы (ВМС) США выступают против дополнительного размещения ядерного оружия морского базирования на кораблях и подводных лодках. Их представители считают, что лучше потратить эти средства на что-то более нужное, например, на гиперзвук.

Как сообщили в пресс-службе ВМС Соединенных Штатов, такое мнение высказал начальник военно-морских операций адмирал Майк Гилдэй в своем выступлении перед членами Конгресса США.

Размещение ядерного оружия на надводных кораблях и субмаринах осуществить можно, да и среди руководства Минобороны США многие поддерживают идею развития такого вида вооружения морского базирования. Но Гилдэй считает, что оснащение флота ядерным оружием отодвинет на второй план другие, более важные задачи.

Источник изображения: topwar.ru

Еще при администрации Дональда Трампа в Соединенных Штатах приступили к созданию новой крылатой ракеты морского базирования с ядерной боеголовкой (SLCM-N), но при Байдене данную программу приостановили. Сейчас ряд представителей военного руководства требуют возобновить программу. По их мнению, такое вооружение способно стать ответом США на вероятную угрозу применения Россией или Китаем тактического ядерного оружия. В частности, главой Стратегического командования американских Вооруженных сил (STRATCOM) адмиралом Чесом Ричардом в Палату представителей Конгресса было направлено письмо, в котором он заявляет о необходимости продолжения программы SLCM-N.

Морская ядерная компонента Вашингтона сейчас представляет собой баллистические ракеты с ядерными боеголовками, размещенные на подводных лодках.

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