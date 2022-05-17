МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. ОДКБ накопила потенциал для противодействия широкому спектру вызовов и угроз, стала фактором стабильности на евроазиатском пространстве, говорится в заявлении Совета коллективной безопасности ОДКБ.

"ОДКБ, созданная в 2002 году, подняла сотрудничество государств–членов на качественно новый уровень союзнических отношений, накопила значительный потенциал для противодействия широкому спектру современных вызовов и угроз, превратилась в важный фактор мира и стабильности на евроазиатском пространстве", - отмечается в заявлении в связи с 30-летием Договора о коллективной безопасности и 20-летием ОДКБ.

Члены Организации подчеркивают, что сделанный выбор в пользу объединения усилий по поддержанию мира и безопасности на евразийском пространстве выдержал испытание временем, и заключенный в 1992 году договор выполняет свою главную задачу по обеспечению безопасности и стабильности, территориальной целостности и суверенитета участвующих в нем государств.

"Предпринятые нами усилия по укреплению организации и ее адаптации к современной геополитической ситуации позволили активизировать военно-политическое взаимодействие и сформировать эффективную систему коллективной безопасности и противодействия вызовам и угрозам", - говорится в документе.