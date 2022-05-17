Войти
РИА Новости

ОДКБ накопила потенциал для противодействия широкому спектру вызовов

619
0
0
Встреча лидеров государств - членов ОДКБ
Встреча лидеров государств - членов ОДКБ.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. ОДКБ накопила потенциал для противодействия широкому спектру вызовов и угроз, стала фактором стабильности на евроазиатском пространстве, говорится в заявлении Совета коллективной безопасности ОДКБ.

"ОДКБ, созданная в 2002 году, подняла сотрудничество государств–членов на качественно новый уровень союзнических отношений, накопила значительный потенциал для противодействия широкому спектру современных вызовов и угроз, превратилась в важный фактор мира и стабильности на евроазиатском пространстве", - отмечается в заявлении в связи с 30-летием Договора о коллективной безопасности и 20-летием ОДКБ.

Члены Организации подчеркивают, что сделанный выбор в пользу объединения усилий по поддержанию мира и безопасности на евразийском пространстве выдержал испытание временем, и заключенный в 1992 году договор выполняет свою главную задачу по обеспечению безопасности и стабильности, территориальной целостности и суверенитета участвующих в нем государств.

"Предпринятые нами усилия по укреплению организации и ее адаптации к современной геополитической ситуации позволили активизировать военно-политическое взаимодействие и сформировать эффективную систему коллективной безопасности и противодействия вызовам и угрозам", - говорится в документе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
ОДКБ
Похожие новости
16.10.2018
Танки-ветераны Т-72 "Урал" заметили на учениях "Взаимодействие-2018"
15.08.2018
Минобороны: совместные учения России с другими странами носят оборонительный характер
28.06.2018
Российская армия пополнилась несколькими сотнями командиров с высшим военным образованием
03.05.2018
Как разорвать удушающие "кольца анаконды"
06.04.2018
Минобороны России издаст сборник выступлений участников VII Московской конференции по международной безопасности
07.03.2018
Мечи на орала
15.01.2018
Горные мотострелки ЦВО получили на вооружение самоходные орудия "Нона-СВК"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.05 18:09
  • 78
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 17.05 18:03
  • 26253
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.05 15:59
  • 4
Афганистан ищет сближения с Россией и готов покупать российские нефть и газ
  • 17.05 13:41
  • 1
Установка "реактивной брони" не поможет украинским Т-72М1
  • 17.05 12:17
  • 26
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 17.05 12:04
  • 1
Ставка на тактическое ядерное оружие должна стать основой сдерживания агрессивных устремлений НАТО
  • 17.05 11:52
  • 1
В ЗВО опровергли сообщения о технике, движущейся в сторону Финляндии
  • 17.05 11:46
  • 6
"Как с цепи сорвались". Что устроили украинские артиллеристы в Донбассе
  • 17.05 10:52
  • 1
Austal USA заключила контракт на поставку ВМС США 16-го десантного корабля EPF
  • 17.05 02:42
  • 2
Экс-замминистра обороны Польши: Калининград нужно демилитаризовать
  • 16.05 23:51
  • 3
Глава Госвоенпрома Белоруссии заявил об успешной модернизации армии республики отечественными разработками
  • 16.05 23:50
  • 2
Более 40 ведущих научно-исследовательских организаций сохранили статус государственных научных центров
  • 16.05 19:28
  • 1
Швеция поставила Украине зенитки 1932 года. Как их сможет применять ВСУ
  • 16.05 18:15
  • 44
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 16.05 14:10
  • 2
Глава Госвоенпрома Белоруссии назвал ракетостроение одной из ключевых задач ведомства