Войти
Lenta.ru

Военный эксперт объяснил панику США из-за российского «Сармата»

654
0
0
Испытание новой баллистической ракеты "Сармат"
Испытание новой баллистической ракеты "Сармат".
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

Военный эксперт, доктор военных наук Константин Сивков рассказал, почему США паникуют из-за наличия у России межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат». Его слова приводит «Южный Федеральный».

Эксперт объяснил, что запуск ракеты до последних секунд невозможно отследить, поскольку на поверхности никаких изменений не происходит. До последнего момента крышка шахты остается закрытой.

Помимо этого, ракеты обладают весом около 10 тонн и имеют такую дальность, что могут поразить весь континент.

«В купе с другими разрушениями это сотрет с лица земли половину цивилизации, а Запад вообще полностью», — пояснил Сивков.

Накануне посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что Вашингтон хочет добиться от Москвы ограничений в применении современного вооружения, в частности ракет «Сармат».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Сармат МБР
Похожие новости
22.01.2021
Al Araby: выход из Договора по открытому небу. Что будет дальше?
13.11.2020
Ядерные силы России лишат украинского интеллекта
12.11.2020
Гарантия безопасности: Путин собрал руководство Минобороны и ОПК
23.06.2020
Sohu (Китай): королева среди межконтинентальных ракет!
08.11.2018
The National Interest (США): Россия вскоре примет на вооружение гиперзвуковые ракеты "Авангард"
03.08.2018
Пентагон: новые стратегические вооружения не дают Москве особых преимуществ
05.09.2016
Продлить действующий или заключить новый
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.05 18:09
  • 78
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 17.05 18:03
  • 26253
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.05 15:59
  • 4
Афганистан ищет сближения с Россией и готов покупать российские нефть и газ
  • 17.05 13:41
  • 1
Установка "реактивной брони" не поможет украинским Т-72М1
  • 17.05 12:17
  • 26
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 17.05 12:04
  • 1
Ставка на тактическое ядерное оружие должна стать основой сдерживания агрессивных устремлений НАТО
  • 17.05 11:52
  • 1
В ЗВО опровергли сообщения о технике, движущейся в сторону Финляндии
  • 17.05 11:46
  • 6
"Как с цепи сорвались". Что устроили украинские артиллеристы в Донбассе
  • 17.05 10:52
  • 1
Austal USA заключила контракт на поставку ВМС США 16-го десантного корабля EPF
  • 17.05 02:42
  • 2
Экс-замминистра обороны Польши: Калининград нужно демилитаризовать
  • 16.05 23:51
  • 3
Глава Госвоенпрома Белоруссии заявил об успешной модернизации армии республики отечественными разработками
  • 16.05 23:50
  • 2
Более 40 ведущих научно-исследовательских организаций сохранили статус государственных научных центров
  • 16.05 19:28
  • 1
Швеция поставила Украине зенитки 1932 года. Как их сможет применять ВСУ
  • 16.05 18:15
  • 44
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 16.05 14:10
  • 2
Глава Госвоенпрома Белоруссии назвал ракетостроение одной из ключевых задач ведомства