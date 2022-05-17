Войти
РИА Новости

Токаев призвал ОДКБ подключиться к миротворческой деятельности ООН

609
0
0
Флаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ
Флаги стран-участниц заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должна подключиться к миротворческой деятельности ООН.

"Все необходимые инструменты сформированы, и, на наш взгляд, нужно уже ставить задачу о подключении ОДКБ к миротворческой деятельности ООН. Данный шаг укрепит правосубъектность ОДКБ, обеспечит практику участия организации в международных операциях по поддержанию мира", – заявил Токаев на юбилейном саммите ОДКБ в Москве.

По его мнению, в ближнесрочной перспективе развитие миротворческого потенциала организации является безусловным приоритетом.

"Работа в этом направлении активно ведется. Созданы и ежегодно совершенствуются миротворческие силы ОДКБ, прорабатывается план их оснащения современным вооружением, техникой и специальными средствами", - добавил он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
Компании
ОДКБ
ООН
Похожие новости
18.05.2022
В Москве состоялась встреча лидеров государств-членов ОДКБ
02.08.2021
Российские миротворцы живут и служат без концепции
28.05.2020
В ОДКБ заявили, что подготовка миротворцев будет вестись в центрах РФ или Казахстана
02.05.2019
Военные из стран ОДКБ примут участие в московском параде в честь 75-летия Победы
02.05.2019
Коалиция против нестабильности
21.03.2019
ОДКБ: нейтрализуем ресурсные базы террористов в зоне своей ответственности
16.05.2012
Военное сотрудничество между странами-членами ОДКБ значительно расширилось и укрепилось - Бордюжа
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.05 18:09
  • 78
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 17.05 18:03
  • 26253
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 17.05 15:59
  • 4
Афганистан ищет сближения с Россией и готов покупать российские нефть и газ
  • 17.05 13:41
  • 1
Установка "реактивной брони" не поможет украинским Т-72М1
  • 17.05 12:17
  • 26
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 17.05 12:04
  • 1
Ставка на тактическое ядерное оружие должна стать основой сдерживания агрессивных устремлений НАТО
  • 17.05 11:52
  • 1
В ЗВО опровергли сообщения о технике, движущейся в сторону Финляндии
  • 17.05 11:46
  • 6
"Как с цепи сорвались". Что устроили украинские артиллеристы в Донбассе
  • 17.05 10:52
  • 1
Austal USA заключила контракт на поставку ВМС США 16-го десантного корабля EPF
  • 17.05 02:42
  • 2
Экс-замминистра обороны Польши: Калининград нужно демилитаризовать
  • 16.05 23:51
  • 3
Глава Госвоенпрома Белоруссии заявил об успешной модернизации армии республики отечественными разработками
  • 16.05 23:50
  • 2
Более 40 ведущих научно-исследовательских организаций сохранили статус государственных научных центров
  • 16.05 19:28
  • 1
Швеция поставила Украине зенитки 1932 года. Как их сможет применять ВСУ
  • 16.05 18:15
  • 44
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 16.05 14:10
  • 2
Глава Госвоенпрома Белоруссии назвал ракетостроение одной из ключевых задач ведомства