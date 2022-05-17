Токаев призвал ОДКБ подключиться к миротворческой деятельности ООН

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) должна подключиться к миротворческой деятельности ООН.

"Все необходимые инструменты сформированы, и, на наш взгляд, нужно уже ставить задачу о подключении ОДКБ к миротворческой деятельности ООН. Данный шаг укрепит правосубъектность ОДКБ, обеспечит практику участия организации в международных операциях по поддержанию мира", – заявил Токаев на юбилейном саммите ОДКБ в Москве.

По его мнению, в ближнесрочной перспективе развитие миротворческого потенциала организации является безусловным приоритетом.

"Работа в этом направлении активно ведется. Созданы и ежегодно совершенствуются миротворческие силы ОДКБ, прорабатывается план их оснащения современным вооружением, техникой и специальными средствами", - добавил он.